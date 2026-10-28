Avustralya’nın Victoria eyaletinde amatör bir maden arayıcısı, standart bir metal dedektörüyle yaptığı arama sırasında yaklaşık 2,5 kilogram saf altın içeren 4,5 kilogramlık bir kaya parçası keşfetti. Piyasa değerinin yaklaşık 160 bin dolar (yaklaşık 83 troy ons) olduğu belirlenen kayaç, incelenmek üzere Geelong kentindeki bir uzmana teslim edildi.

YÜZEYE YAKIN YERDE TESPİT EDİLDİ

Keşif, 19. yüzyıldan bu yana madencilik faaliyetleriyle tanınan ve bugüne kadar 80 milyon troy onstan fazla altın üreten 'Altın Üçgen' bölgesinde gerçekleşti. Yapılan teknik incelemede, taşın nehir yataklarında oluşan tipik bir külçe olmadığı; milyonlarca yıl önce sıcak sıvıların yer kabuğundaki çatlaklara dolmasıyla meydana gelen antik bir kuvars damarından koptuğu ve erozyon yoluyla yüzeye yaklaştığı tespit edildi.

Aramayı gerçekleştiren kişinin, profesyonel ekipmanlar yerine piyasa değeri 1.000 doların altında olan giriş seviyesindeki bir dedektör modeli kullandığı bildirildi. Cihazın, yüzeye yakın konumdaki yoğun metal kütlesinin yaydığı elektromanyetik sinyali yakalaması sayesinde tespitin yapıldığı kaydedildi.

SON DERECE NADİR BİR OLAY

Bölgede son dönemde yükselen altın fiyatlarının ve sosyal medyanın etkisiyle dedektörle arama faaliyetlerinde artış görülürken, jeologlar tek seferde kilogram düzeyinde cevher bulmanın son derece nadir bir durum olduğunu belirtti. Amatör arayıcıların genellikle yalnızca operasyonel yakıt masraflarını karşılayacak boyutlarda küçük parçacıklara ulaştığı, bu ölçekteki keşiflerin ise istisnai jeolojik rastlantılar kategorisinde değerlendirildiği ifade edildi.