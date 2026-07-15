Yaklaşık 1,8 metre uzunluğundaki model, bugüne kadar geliştirilen en küçük taşınabilir evlerden biri olarak dikkat çekiyor. Metal yalıtımlı panellerle kaplanan dış gövde, Kanada'nın sert kış koşullarında kullanılabilecek şekilde tasarlanırken, giriş kısmındaki katlanabilir platform ise taşınmayı kolaylaştırıyor.

İÇİNDE SADECE TEMEL İHTİYAÇLAR VAR

Mini evin içi tek odadan oluşuyor. İçeride hem oturma hem de uyuma alanı olarak kullanılabilen bir sedir bulunurken, yatağın altında kişisel eşyalar için depolama bölmesi yer alıyor. Yapının içinde mutfak veya banyo bulunmuyor. Bunun yerine evler, ortak mutfak ve banyo gibi sosyal alanların bulunduğu geçici yerleşim bölgelerinde kullanılmak üzere tasarlanıyor.

Tiny Tiny Homes yetkilileri, bu yapıların kalıcı konut yerine acil durum barınma çözümü olarak geliştirildiğini vurguluyor. Amaç, sokakta veya çadırlarda yaşamak zorunda kalan kişilere güvenli, yalıtımlı ve kilitlenebilir bir yaşam alanı sağlamak.

DAHA BÜYÜK MODELİ DE HAZIRLANDI

Kuruluş, daha geniş yaşam alanına ihtiyaç duyanlar için yaklaşık 8,9 metrekarelik ikinci bir model de geliştirdi. Bu versiyonda küçük bir mutfak tezgahı ve çalışma masası bulunurken, yaşam alanı da daha ferah bir düzen sunuyor.

İlk iki adet 48 fit karelik mini ev, Kanada'nın Toronto kentindeki Seeds of Hope Farm Project adlı geçiş konut projesine teslim edildi. Tiny Tiny Homes, bu tür taşınabilir evlerin evsizlik sorununu tek başına çözemeyeceğini ancak sokakta yaşam ile kalıcı konut arasındaki süreçte önemli bir geçiş desteği sağlayabileceğini belirtiyor.