Dünya okyanuslarında yaklaşık 4,5 milyar ton uranyumun çözünmüş halde bulunduğu tahmin ediliyor. Ancak deniz suyundaki uranyumun yoğunluğu son derece düşük olduğu için bunu ekonomik şekilde toplamak uzun süredir büyük bir mühendislik sorunu oluşturuyor. Yeni projede bu sorunu aşabilecek açık deniz ekipmanları geliştirilecek.

DENİZE ÖZEL MALZEMELER BIRAKILACAK

Kullanılacak yöntem, deniz suyundaki uranyumu yüzeyine bağlayabilen özel bir emici malzemeye dayanıyor. Deniz suyu malzemenin üzerinden geçtikçe çözünmüş uranyum yüzeye tutunuyor. Belirli bir süre denizde kalan malzeme daha sonra sudan çıkarılıyor ve yakaladığı uranyum ayrıştırılıyor.

Asıl sorun ise bu işlemi milyonlarca litre suyu karada pompalamadan, doğrudan denizde ve tekrar tekrar yapabilmek. Bu nedenle yeni çalışmada emici malzemenin nasıl paketleneceği, denize nasıl bırakılacağı ve bekleme süresinin ardından nasıl geri toplanacağı araştırılacak.

Araştırmacılar ayrıca dalgaların, akıntıların ve denizdeki diğer fiziksel kuvvetlerin malzemeye verebileceği zararı inceleyecek. Amaç, büyük miktarda emici malzemeyi defalarca denize indirip çıkarabilecek dayanıklı bir sistem oluşturmak.

ÖNCE DEV HAVUZLARDA TEST EDİLECEK

Prototipler doğrudan açık denize götürülmeden önce kontrollü koşullarda test edilecek. Michigan Üniversitesi’ndeki Aaron Friedman Deniz Hidrodinamiği Laboratuvarında bulunan dalga ve çekme havuzları kullanılarak gerçek denizde karşılaşılabilecek akıntı ve dalga koşulları oluşturulacak.

Buradan elde edilen sonuçlara göre birden fazla prototip geliştirilecek. Başarılı tasarımların daha sonra açık denizde pilot ölçekte denenmesi planlanıyor. Çalışmalar aynı zamanda sistemin kurulum, işletme ve uranyum üretim maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılacak.

Deniz suyundan uranyum çıkarılmasının önündeki en büyük engellerden biri maliyet. Okyanuslarda çok büyük miktarda uranyum bulunmasına rağmen bir ton deniz suyunda yalnızca birkaç miligram uranyum bulunuyor. Bu nedenle çok büyük miktarda suyla temas edebilecek ve aynı malzemeyi tekrar tekrar kullanabilecek sistemlere ihtiyaç duyuluyor.

Yeni proje uranyumu deniz suyundan çıkarma yöntemini sıfırdan geliştirmiyor. Uranyumu yakalayabilen malzeme teknolojisi halihazırda mevcut; güncel çalışmanın asıl amacı bunu açık denizde endüstriyel ölçekte çalıştırabilecek mekanik sistemi oluşturmak. İlk prototiplerden elde edilecek sonuçlar, gelecekte kurulması planlanan daha büyük açık deniz tesislerinin tasarımında kullanılacak.