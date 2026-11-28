ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programında ele alınan 4,5 milyon TL’lik dolandırıcılık iddiasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

İnternette tanıştığı ve hayatında hiç yüz yüze gelmediği kişiye tüm birikimini kaptırdığını söyleyen 70 yaşındaki Süleyman Özel’in görüştüğü kişinin kullandığı fotoğrafların başka bir kadına ait olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLARIN GERÇEK SAHİBİ KARİNA ÇIKTI

Süleyman Özel'in kendisini önce Mine Serin, ardından Havva olarak tanıtan kişiyle internet üzerinden iletişim kurduğu ortaya çıkmıştı.

Kendisinden 41 yaş küçük olduğunu düşündüğü kişiye güvenen Özel, art arda gelen para talepleri üzerine evini ve otomobilini sattı. 70 yaşındaki adam, toplam 4,5 milyon TL gönderdiğini anlattı.

Esra Erol'da programında yapılan araştırmada ise Özel'e gönderilen fotoğrafların Karina isimli yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu belirlendi.

Karina'nın dolandırıcılık iddiasıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı anlaşıldı.

KARİNA'DAN SÜLEYMAN AMCA'YA MESAJ

Fotoğraflarının izinsiz kullanıldığını öğrenen Karina, Türkiye'den çok sayıda mesaj aldığını belirterek açıklama yaptı.

Özellikle Süleyman Özel'e seslenen Karina, "Son günlerde Türkiye'den çok sayıda mesaj aldım. Ancak herkese özellikle de Süleyman Amca'ya şunu açıklamak istiyorum. Bu olayla hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN AMCA KADINI SESİNDEN TANIMIŞTI

Daha önce Esra Erol'da programında para gönderdiği kişinin fotoğrafı ekrana getirilen Süleyman Özel, hiç yüz yüze görüşmediği kişiyi sesinden tanıdığını söylemişti.

Yaşadığı büyük maddi kayıp karşısında isyan eden 70 yaşındaki adam, "Donuma kadar aldınız benim. Beni sokağa atarken utanmadınız mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Karina'nın açıklamasıyla birlikte 4,5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasında fotoğrafları kullanılan kadının da mağdur olduğu ortaya çıktı.