Türkiye’yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarla bağlayan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de hizmete açılacağı duyuruldu.

Söz konusu proje ile beraber Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne de ulusal hızlı tren ağına dahil edilmiş olacak.

Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen yeni hat, seyahat ve lojistik sürelerini radikal şekilde kısaltacak. Hattın tamamının faaliyete geçmesiyle birlikte Halkalı ile Kapıkule arasındaki yolculuk süresi 4 saatten 1,5 saate gerilerken, yük taşıma süresi de 8,5 saatten 3,5 saate düşecek.

Proje doğrultusunda yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, taşıma kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

GAR BİNALARI BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Stratejik altyapı çalışmaları kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran’da yeni istasyonlar inşa edilirken, Edirne ve Kapıkule gar binaları da baştan sona yenilendi. Sınır geçiş kapasitesini artırmak amacıyla Kapıkule’deki yol sayısı 23’ten 42’ye çıkarılırken Bulgaristan sınırına kadar olan hat çift hat haline getirildi.

Projenin önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, bu hattın Türkiye’nin Doğu ile Batı arasındaki ticaretini güçlendiren Orta Koridor’un Avrupa’ya açılan en kritik kapısı olduğunu vurguladı.