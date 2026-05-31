Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, geceyi acıya boğdu. Isparta-Antalya kara yolunda dört aracın karıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, araçlarda bulunan 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 6 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Isparta-Antalya kara yolu bir süre ulaşıma kapanırken, güvenlik güçleri bölgede önlem aldı. Ekipler, kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma yürüttü.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ile Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaları yerinde takip etti.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.