Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, geceyi acıya boğdu. Isparta-Antalya kara yolunda dört aracın karıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyü yakınlarında meydana geldi.

Isparta-Antalya kara yolu Elsazı köyü yakınlarında İbrahim E.O. (25) idaresindeki 32 ABS 038 plakalı otomobil ile Şerafettin Ş.B. (34) yönetimindeki 06 EHD 360, İsmail Kır'ın (57) kullandığı 32 GE 132 ve Furkan Kürşat Yıldız'ın (30) idaresindeki 37 FIK 54 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden İsmail Kır ve Furkan Kürşat Yıldız ile yolculardan İnci Yıldız (55) ve Ramazan Yıldız (60) hayatını kaybetti.

Yaralılar İbrahim E.O, Ayşe M.O. (21), Zeynep S.O. (21), E.B.K. (10), Şerafettin Ş.B, Alim M.B. (31), Kevser B. (27), M.A.O. (6), Ayşe Y. (53), Umut F.D ve Esengül K. (50), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerden İbrahim E.O'nun tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, araçlarda bulunan 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 6 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ile Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaları yerinde takip etti.

Kaza nedeniyle kapanan yol trafiğe açıldı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.