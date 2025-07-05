Çorum’da 1 Temmuz’dan bu yana haber alınamayan Yücel Kolçak’ın yakınlarının kayıp başvurusunun ardından Çorum Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, arama çalışmalarını Seydim Barajı ve çevresinde yoğunlaştırdı. Ancak bölgede herhangi bir ize rastlanmadı.

ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞLER

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Kolçak’ın alacaklı olduğu Muhammet K. (29) ile arkadaşları M.Y. ve H.İ.B’yi gözaltına aldı. Muhammet K., emniyetteki ifadesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle Seydim Barajı’nda araç içerisinde çıkan tartışmada Kolçak’ı bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi başka bir yere taşıyıp gömdüğünü, olayda kan bulaşan giysiler ve alacak konusu olan 105 bin lirayı yaktığını anlattı.

Verilen ifadeler doğrultusunda Seydim köyüne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Darlık mevkisinde yapılan kazıda Kolçak’ın cesedine ulaşıldı. Kolçak’ın cenazesi otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve komando ekipleri köyde güvenlik önlemleri alırken, gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.