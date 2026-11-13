Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde meydana geldi. S-70 tipi askeri helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğrayarak yerleşim yerine yakın bir araziye düştü. Düşüşün ardından bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HELİKOPTERİN PARÇALARI GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Helikopterin düştüğü bölgede ekiplerin çalışmaları gece saat 02.00'ye kadar devam etti. Kazanın yaşandığı alan, gün ağarınca dronla havadan görüntülendi.

Görüntülerde helikopterin yerleşim yerine yakın bir araziye düştüğü ve enkaz parçalarının çevreye yayıldığı görüldü. Helikopterden kopan parçalardan birinin ise yakındaki bir evin bahçe duvarını yıktığı tespit edildi. Bölgede ekiplerin inceleme ve çalışma faaliyetleri sürüyor.