Emekli aylıklarının belirlenmesinde prim gün sayısı ve kazancın yanı sıra dilekçenin teslim edildiği yıl büyük bir rol oynuyor. Son yıllarda güncelleme katsayısı ile gerçekleşen zam oranları arasındaki fark, dilekçe zamanlamasını kritik bir karara dönüştürdü. Makroekonomik göstergeler ve kurumların yıl sonu beklentileri, 2026 ile 2027 yılları arasında oluşabilecek tablonun ipuçlarını sunuyor.

2026 YILINDA DİLEKÇE VERENLERİN KAZANCI NASIL HESAPLANIYOR?

Bu yıl içinde emeklilik başvurusunda bulunanların maaş hesaplamasında, 2025 yılına ait güncelleme katsayısının üzerine 2026 yılı için uygulanan zamlar ekleniyor. Yılın ilk yarısında yüzde 12,19 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yapılan yüzde 17,76’lık artışla birlikte yıl genelinde toplam yüzde 32,11 oranında zam imkanına ulaştı. 2026 yılı sonuna kadar başvurusunu tamamlayanlar bu artıştan doğrudan yararlanacak.

2027 BEKLENTİLERİNDE KATSAYI HESABI

Dilekçesini 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren vermeyi planlayanlar için süreç farklı işleyecek. Bu kişilerin aylıkları hesaplanırken 2026 zamları yerine, 2026 yıl sonu enflasyonu ile ekonomik büyümenin yüzde 30’undan oluşan güncelleme katsayısı baz alınacak.

Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 3,8'lik büyüme hedefi ve kurumların enflasyon tahminleri doğrultusunda muhtemel katsayı senaryoları şöyle şekilleniyor:

Merkez Bankası Tahmini (%28 Enflasyon): Güncelleme katsayısının yüzde 29,14 (1,2914) olması öngörülüyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi (%29,43 Enflasyon): Güncelleme katsayısının yüzde 30,57 (1,3057) seviyesine ulaşması bekleniyor.

AA Finans Anketi (%29,55 Enflasyon): Güncelleme katsayısı tahmininin yüzde 30,69 (1,3069) olarak gerçekleşeceği hesaplanıyor.

EMEKLİ OLMAK İÇİN HANGİ YIL DAHA AVANTAJLI?

Mevcut verilere göre, 2026 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin, başvuruyu 2027’ye bırakanlara kıyasla yaklaşık 1,42 ile 2,97 puan arasında bir oransal avantaja sahip olabilecek.

Yıl sonu gerçekleşen enflasyon ve büyümenin yüzde 30'unun toplamı yüzde 32,11'in altında kaldığı takdirde, 2026 yılında başvuru yapmak hem maaş oranı hem de aylık ödemelere daha erken başlanması açısından öne çıkıyor. Ancak önümüzdeki dönemde enflasyon verilerinde yaşanacak değişimler bu farkın seyrini etkileyebilecek.