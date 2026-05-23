Yılın ilk 4 ayında 39 bin 779’u şirket, 509’u kooperatif, 6 bin 70’i gerçek kişi ticari işletme olmak üzere toplamda 46 bin 358 şirket kuruldu.

Aynı dönemde kapanan toplam 15 bin 538 şirketin 7 bin 191’i gerçek kişi ticari işletme, 8 bin 119’u şirket ve 228’i kooperatif oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre Ocak-Nisan 2026’da, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 0.8 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 11.6 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24.9 arttı.

Sadece nisan ayında 4 bin 947 şirket kapandı.