Bütçenin rekor seviyedeki faiz gideri, ekonominin kalbi olan İstanbul’un 2025 yılı bütçesini 4 ayda neredeyse ikiye katladı. Merkezi yönetim bütçe verilerine göre nisan ayında bütçenin faiz giderleri 260 milyar 659 milyon liraya ulaşarak rekor kırdı.

Faize ayrılan kaynak ocakta 163 milyar lira, şubatta 139.7 milyar, martta ise 161.2 milyar lira olmuştu. Ancak 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen operasyonla nisanda bütçenin faiz yükü aylık bazda yüzde 61.6, yıllık bazda ise yüzde 128.6 oranında büyüdü. Böylece rezervlerde olduğu gibi faiz giderleri de siyasi operasyonun ekonomiye etkisini gösterdi. Yılın ilk 4 ayında ise faiz giderleri 724 milyar 608 milyon liraya ulaşarak 415 milyar liralık İBB bütçesini neredeyse ikiye katladı. Üstelik İSKİ ve İETT ile megakent İstanbul’un bütçesi ancak 564 milyar liraya ulaşabiliyor.

4.4 TRİLYON HARCANDI

2025 bütçesinde 1.9 trilyonluk liralık rekor faiz gideri öngörülmüştü ama mevcut tablo faiz yükünün 2 trilyon lirayı bile aşabileceğini gösteriyor. Benzer şekilde bütçe verileri Türkiye’de sosyal devlet kavramının nasıl aşındığını da gösteriyor. Ocak-nisan döneminde bütçenin sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri kaleminden yapılan harcama 856.6 milyar lira oldu. Eğitime, sağlığa, savunmaya ayrılan kaynak ise faiz giderinin bir hayli altında kaldı.

4 ayda bütçeden yapılan toplam harcama ise 4.4 trilyon lirayı aştı. Aynı dönemde vergi gelirleri 2.8 trilyon liraya ulaştı. Bütçe dengesi ise 4 ayda 885.5 milyar lira açık verdi. Büyük bir kısmı çalışanların maaşından kesilen Gelir Vergisi’nde tahsilat nisanda aylık yüzde 36.3 oranında arttı.