Dünyanın önde gelen hazır gıda zincirlerinden Yum! Brands, ocak ayının ilk günlerinde aldığı karar ile Türkiye'deki franchise hizmetini yürüten İş Gıda'nın sözleşmesini feshetmişti.



Fesih kararına gerekçe olarak şirketin, Türkiye'de belirlenen standartları karşılayamaması gösterilirken, bu karar İş Gıda'nın konkordato ilan etmesine neden olurken, Türkiye'deki 537 KFC ve Pizza Hut şubesi de kapısına kepenk vurdu.

FAST FOOD DEVİ TÜRKİYE PAZARINA GERİ DÖNÜYOR



Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre; yaklaşık 4 aydır tüm şubeleri kapalı tutulan KFC ve Pizza Hut, Türkiye pazarına geri dönmek için anlaşmaya vardı.



Türkiye’de yola kendisi devam etmeyi planlayan Amerikalı dev Yum! Brands, gayrimenkul ve yatırım yönetimi hizmeti veren Value Solution Partners ile anlaşmaya vardı.



Value Solution Partners, mevcut kiralama şartları üzerinden anlaşmaları devam ettirmek üzere alışveriş merkezi yatırımcılarıyla görüşmeye başladı. Çok az şube için anlaşma sağlansa da çoğu yatırımcı anlaşmaya yanaşmıyor. Yine kulislerde anlaşmaya yanaşmayan yatırımcıların öncelikle mevcut borçların ödenmesini ve kiraların artırılmasını istediği konuşuluyor.



YATIRIMCILARLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



Mağazalar kapanmadan önce Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin yüzde 90’ında KFC ve Pizza Hut şubesi hizmet veriyordu. Sektör kulislerinde İş Gıda’nın 3-4 aydır kira ödeyemediği konuşulurken kapanan şubelerin alışveriş merkezi yatırımcıları için mağaza başına ortalama 150 bin lira kiradan aylık 80 milyon TL zarar anlamına geleceği iddia edildi.

MCDONALD'S VE TAB GIDA İDDİALARI REDDETTİ



McDonald’s yetkilileri, KFC ve Pizza Hut'ı satın alma planlarının olmadığını belirtirken, TAB Gıda kanadında ise bu konu cuma günü gerçekleştirilen genel kurul toplantısında gündeme geldi.



KAP’a yapılan genel kurul işlemlerine ilişkin bildirime göre genel kurula elektronik ortamda Mustafa Can Kaya, “Yum! Brands franchise feshi ile kapatılan 537 adet şubenin KFC, Pizza Hut vs. TAB Gıda’ya pazar payı ve benzeri fırsat yaratması ile ilgili çalışması var mıdır, varsa bilgi verir misiniz” diye sordu. Cevap “İş Holding sorusu ile ilgili ifade etmek isteriz ki doğrudan markaları almak gibi bir stratejimiz bulunmamaktadır” oldu.



Genel kurulda böyle bir yanıt verilmesine karşın, alışveriş merkezleri kulislerinden aktarılanlara göre TAB Gıda bünyesindeki kızarmış tavuk zinciri Popeyes, KFC'nin kapalı duran şubeleriyle yakından ilgileniyor.



















