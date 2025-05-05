Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyonunu yüzde 3 olarak açıkladı. Böylece son 12 aylık periyotta enflasyon yüzde 48,73 olarak kesinleşti.



Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun temmuzda alacağı zam oranının 4 aylık kısmı da ortaya çıktı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ EN AZ YÜZDE 13,36 ZAM ALACAK



Ocak, şubat ve mart ayı enflasyon verilerine göre yüzde 10,06 zam alması kesinleşen emeklilerin aylıklarındaki artış oranı yüzde 13,36'ya yükselmiş oldu.

İktidarın temmuz ayında herhangi bir ek artışa gitmemesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı, 6 aylık kesinleşmiş enflasyon rakamıyla belirlenecek.



Memur emeklisi ile memur maaşlarındaki artış ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranları dikkate alınarak hesaplanacak.





