Bursa’nın Gemlik ilçesinde çalıştığı telefon mağazasında döner bıçaklı saldırıya uğrayan 4 aylık hamile Berna A.’yı (30) yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Murat U.’nun (47) savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Olay, 22 Ekim’de saat 15.00 sıralarında Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir telefon mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağazada görev yapan 4 aylık hamile Berna A., yanında bıçaklarla iş yerine gelen Murat U.’nun saldırısına maruz kaldı. Döner bıçağıyla başından ve vücudunun çeşitli noktalarından yaralanan genç kadın, iş yerindeki bir kişinin araya girmesinin ardından can havliyle yakındaki bir banka şubesine sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaçan şüpheli Murat U.’yu kısa sürede yakalarken, hastaneye kaldırılan Berna A. ile karnındaki bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

ADINA 70 BİN LİRA KREDİ ÇEKİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Murat U.’nun Cumhuriyet savcılığına verdiği ifade ortaya çıktı. Olaydan bir gün önce, 21 Ekim’de fatura ödemek amacıyla mağazaya gittiğini anlatan Murat U., çalışanların kendisine birikmiş bonus parası bulunduğunu ve hesabına aktarılabileceğini söylediğini iddia etti. Kendisine imzalatılan evrak karşılığında herhangi bir cihaz almadığını savunan şüpheli, akşam saatlerinde telefonuna gelen bilgilendirme mesajları üzerine müşteri hizmetlerini aradığını ve adına 2 cep telefonu satışı yapılıp toplam 70 bin lira kredi kullandırıldığını öğrendiğini öne sürdü.

‘KAN GÖRDÜĞÜM ZAMAN BENİ ÇEKİYOR’

Söz konusu işlemi iptal ettirmek ve borcu sildirmek için 22 Ekim’de yeniden iş yerine gittiğini belirten Murat U., yanında korkutmak amacıyla döner bıçağı ile ekmek bıçağı götürdüğünü itiraf etti. Mağazada çıkan tartışma sırasında Berna A.’ya saldırdığı anları hatırlamadığını öne süren şüphelinin ifadesinde şu kan donduran sözlere yer verdiği öğrenildi:

"Berna isimli kişiye vurduğum anlar hafızamda yok. Ben psikolojik ilaçlar kullanıyorum. Olay esnasında kendimi kaybetmişim. En son sokakta beni birisinin tuttuğunu hatırlıyorum. Kan gördüğüm zaman beni çekiyor, daha çok görmek istiyorum. Halüsinasyon görüyorum."