Aslan Gülman ile Mariam Mekhdieva, Haziran 2025’te evlenmişti. Çiftin oğulları Leo Aras ise evliliklerinin birinci yıl dönümünde dünyaya gelmişti. Aileye katılan minik Leo Aras için bu kez babaannesi Feryal Gülman harekete geçti.
TORUNU İÇİN ÇIRAĞAN SARAYI’NDA DAVET VERDİ
HT Kulüp'ün haberine göre; Feryal Gülman, dört aylık torunu Leo Aras için Çırağan Palace Kempinski’de bir “Hoş geldin” daveti düzenledi.
Sosyete dünyasından isimlerin katıldığı davette konuklar, minik Leo Aras’ı görmek için bir araya geldi.
Davetliler arasında Arzu Savgı, Dalia Garih, Beyza Uyanoğlu, Merih Turan ve Dilek Türker de yer aldı.
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