Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte Nisan ayı için piyasalarda oluşan beklenti yüzde 3 düzeyinde. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, memur ve memur emeklilerinin dört aylık enflasyon farkı %12,29 seviyesine ulaşacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplanan zam oranı bu durumda %13,36 olacak. Bu oranlar, yalnızca ilk dört ayın verileri üzerinden yapılan öngörülerden oluşuyor. Nihai oranlar ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.

“Enflasyon yüzde 3 oranında gerçekleşirse alacakları 4 aylık zam oranı yüzde 12.29 olacak.”

“TÜFE verisinin aylık yüzde 3 oranında gelmesi halinde alacakları zam oranı yüzde 13.36 olacak.”

En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı?

En düşük emekli maaşında bir değişiklik olup olmayacağı ise önümüzdeki süreçte siyasi kararlarla netleşecek. İlk 6 ayın enflasyon verileri tamamlandıktan sonra, en düşük emekli maaşına yapılacak olası artış Meclis’in gündemine gelebilir. Eğer teklif Meclis'ten geçer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanırsa, şu anda 14 bin 496 lira olan en düşük emekli maaşı daha yüksek bir rakama çıkabilir.

Gözler yarın açıklanacak TÜİK verilerinde. Hem memurlar hem de emekliler, yapılacak hesaplamalarla alacakları maaş artışını netleştirmeyi bekliyor. Mayıs ve Haziran ayı verileriyle birlikte nihai tablo ortaya çıkacak.