İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren silahlı suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü faaliyetler sonucunda, 4 ayrı organize suç örgütü deşifre edildi.

ELEBAŞLARI KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, söz konusu 4 ayrı suç örgütünün lider kadrosunun yurt dışında bulunduğu ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin geçmişe dönük faaliyetlerini inceleyen emniyet güçleri, şüphelilerin nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi çok sayıda suça karıştıklarını tespit etti.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli olmak üzere Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı. Düzenlenen baskınlarda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın ilgili cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.