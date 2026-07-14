İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin yapısı ve bağlantıları ortaya çıkarıldı.

AĞIR SUÇLARA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Çalışmalarda şüphelilerin; ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘mala zarar verme’, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet’ ile ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin kimlik ve adres bilgileri tek tek tespit edildi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli olarak Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyon ve Elazığ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.