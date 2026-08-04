İzmir'de son yıllarda lüks konut ve arsa piyasasının en hareketli noktaları dikkat çekiyor. Özellikle doğayla iç içe, sakin yaşam sunan ve yüksek güvenlikli projelerin bulunduğu bazı bölgeler, yatırımcıların yanı sıra sanat ve iş dünyasının da gözdesi haline geldi. Satılık konut sayısının giderek azalmasıyla birlikte fiyatlar rekor seviyelere ulaşırken, bu dört bölge öne çıkıyor.

1. Urla Kekliktepe

Urla'nın en prestijli bölgeleri arasında gösterilen Kekliktepe, geniş bahçeli lüks villaları ve doğayla bütünleşen yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Sessiz atmosferi nedeniyle oyuncular, iş insanları ve tanınmış isimlerin sıkça tercih ettiği bölgede, yeni arsa bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Artan talep, gayrimenkul fiyatlarını da hızla yukarı taşıyor.

2. Bademler Köyü

Türkiye'nin ilk tiyatro köyü olarak bilinen Bademler, kültürel yapısı ve doğal yaşamıyla dikkat çekiyor. Organik üretimin yaygın olduğu köy, şehir hayatından uzaklaşmak isteyen sanatçılar ve doğaseverler için cazip bir adres haline geldi. Son dönemde artan ilgiyle birlikte taş evler ve müstakil konutların değerinde önemli yükseliş yaşanıyor.

3. Çeşme Paşalimanı

Çeşme'nin hareketli merkezinden uzak, daha sakin bir yaşam sunan Paşalimanı, denize yakın konumdaki lüks villalarıyla öne çıkıyor. Özel güvenlikli siteler ve geniş yaşam alanları sayesinde birçok varlıklı yatırımcı ve tanınmış isim bu bölgeyi tercih ediyor. Bölgede satışa çıkan nitelikli konutların kısa sürede alıcı bulduğu belirtiliyor.

4. Eski Foça

Ege'nin tarihi dokusunu koruyan Eski Foça ise gösterişli yaşamdan çok huzur ve nostalji arayanların ilgisini çekiyor. Restore edilen taş evleri, sahil boyunca uzanan balıkçı limanı ve tarihi sokaklarıyla öne çıkan bölge, sanatçılar ve yazarların tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Yoğun talep nedeniyle tarihi evlerin fiyatları da her geçen yıl artış gösteriyor.