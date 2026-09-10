AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partiye katılan yeni belediye başkanlarını açıkladı. BAŞKANLARDAN 3'Ü CHP'DEN Buna göre İzmir'in Foça ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AKP'ye katıldı. Kayseri'de ise CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ile Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun AKP'ye geçti. Muş'un Sungu Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili (YRP) Belediye Başkanı Burhan Sayılgan da AKP'ye geçen bir diğer isim oldu.

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