AKP'ye 4 belediye başkanı daha geçti. CHP ve Yeniden Refah Partisi'nden AKP'ye geçen başkanlar için tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde partisine katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı. Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi'nden, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ise CHP'den AKP'ye katıldı.

