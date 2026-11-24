Ülkenin güneydoğusunda, Rzeszów ile Babica arasındaki S19 kara yolu projesi kapsamında Grochowiczna Tepesi'nin altına 2 bin 255 metre uzunluğunda çift tüplü tünel inşa ediliyor. İlk tünelin kazısını tamamlayan dev makine, ikinci tüneli açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

DAĞIN 100 METRE ALTINA İNDİLER

114 metre uzunluğa ve yaklaşık 15 metre çapa sahip Karpatka, toplam 4 bin 400 ton ağırlığında. Her biri 1 megavat gücündeki 12 motorla çalışan makinenin ön bölümünde yaklaşık 400 ton ağırlığında dev bir kesici başlık bulunuyor.

Üzerinde 471 kazı aparatı bulunan başlık, kayaları parçalayarak ilerlerken açılan tünelin duvarları beton bloklarla kaplanıyor.

Dağın zirvesinin 100 metreden fazla altına inen makineyle ilk tünelin kazılması sırasında yaklaşık 950 bin ton kaya ve toprak çıkarıldı. Çalışmalarda 23 bin megavatsaat elektrik tüketilirken tünelin duvarlarına 11 binden fazla beton parça yerleştirildi.

YERİN ALTINDAN GAZ ÇIKINCA MAKİNEYİ YENİDEN DONATTILAR

Tünelin inşası öncesinde yer altı sularının seviyesini düşürmek amacıyla açılan 44 kuyudan ikisinde metan gazı çıkışı tespit edildi. Bunun üzerine mühendisler, dev makineyi patlama riski bulunan ortamlarda çalışabilecek şekilde yeniden donattı.

Kasım ayı ortası itibarıyla ikinci tünelde yaklaşık 1.410 metrelik bölümün kazısı tamamlanırken makinenin önünde yaklaşık 787 metrelik mesafe kaldığı bildirildi.

Her iki tünelde de ikişer trafik şeridi ve birer acil durum şeridi bulunacak. Uluslararası Via Carpatia ulaşım koridorunun bir parçası olan projenin 7 Ocak 2028'de tamamlanması hedefleniyor.