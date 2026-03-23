ABD Başkanı Donald Trump, iki dönem başkanlık kazanmasını büyük oranda "ABD'yi Orta Doğu bataklığından çekip çıkarma" sözüne borçlu.

Trump, Afganistan ve Irak'ta ölen yüzlerce ABD askerini ve trilyonlara ulaşan harcamaları göstererek, ABD halkına bu "demokrasi getirme serüveninin" devam edemeyeceğini söylemişti.

Şimdi Oval Ofis'te oturan ABD Başkanı, İran'da kara harekatı başlatmak için 4 bin 500 deniz piyadesini hazırlıyor. Bu piyadelere F-35'ler, Apache ve Chinnok helikopterleri, savaş gemileri eşlik ediyor.

Bu esnada İran, Körfez'deki enerji tesislerini vuruyor ve ABD-İsrail hava savunma sistemlerini aşarak İsrail şehirlerine bomba yağdırıyor.

Trump, asla yapmama sözünü verdiği hataları yaparak İran'da bitiremeyeceği bir savaş girerken Trump'ın kendi seçtiği İstihbarat Başkanı Tulsi Gabbard, İran'ın sıkı sıkıya hayata tuttunduğu söyledi.

Trump'ın en büyük kabusu olan Orta Doğu bataklığı, ABD Başkanı'nı giderek daha da derine çekiyor. Başkanının fitilini ateşlediği savaş ise, dünyayı benzeri görüşmemiş bir krize sürüklüyor.

KARA SAVAŞININ DAVULLARI ÇALIYOR

Körfez'e füzeler yağdırdan ve Hürmüz Boğazı'nı mayınlar ve insansız deniz araçlarıyla (İDA) "ABD ve müttefiklerinin" trafiğine kapatan İran'ın kıyılarında, ABD'nin savaş davulları çalıyor.

Füze ve hava saldırıları seviyesinde devam eden saldırılardan sonra Hürmüz Boğazı açmak için her yolu denemeye hazır olan Trump, 4 bin 500 deniz piyadesi gücünü Hark ve Keşm adalarını ele geçirmekle görevlendirmeye hazırlanıyor.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sağlayan bu stratejik noktaların ele geçirilmesi ise zor, elde tutulması ise çok daha zor.

İran, sığınaklar ve yeraltı üsleriyle coğrafyayı bilmeyen ABD askerlerini buralarda gafil avlayabilir. Eğer ABD adayı ele geçirir ve İran askerlerini püskürtürse , İran'ın adalara elindeki tüm bombalarını fırlatmasının önünde hiçbir engel kalmıyor.

Hürmüz Boğazı'na girecek ABD savaş gemileri ise İDA ve İHA sürüleri için ideal bir hedef haline geliyor. İran, fiilen Hürmüz Boğazı'ndaki kıyıların yarısından bu hedefleri vurabiliyor.

Lübnan'da kara savaşı veren İsrail ise bu operasyona ancak hava desteği ve istihbarat desteği sağlayabiliyor. Karaya ayak basacak botlar, yine ABD askerleri olacak.

Kara operasyonu, uçak ve füzelere bel bağlayan ABD için karamsar bir tablo çiziyor. Ancak Trump'ın battığı bataklıktan çıkması için bir zafere ihtiyacı var.

İRAN'I BÖLEMEDİLER, KÜRTLER İSE ABD'YE GÜVENMİYOR

ABD'nin önde gelen gazetesi The New York Times ise Trump ve İsrail'in İran içindeki çözümsüzlüğüne de dikkat çekti.

İsrail'in Dış İstihbarat servisi Mossad'ın "İran'da ayaklanma çıkartamadığı için öfkeli olduğunu" yazan NYT, İran'daki gücünü gözünde büyüttüğünü ifade etti.

Eski Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'yi ayaklanma çıkarmak için kullanmakta başarısız oldukların yazan gazete, Trump'ın Pehleviye 'kaybeden Prens' ismini taktığını yazdı.

ABD ve İsrail, aynı anda Kürt milislerini İran'a karşı kullanma planında da başarısız oldu. Irak-İran sınırında da planlar suya düştü.

İran hükümetine karşı savaşmaktan cayan PJAK, Suriye'de ABD tarafından terk edilen SDG kalıntılarının uyarısı ve İran'ın saldırıyla sindi.

Hal böyle olunca, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu istediğini alamadı.

TRUMP KAÇMAK İÇİN ÇIRPINIYOR

Trump İran'ın büyük oranda mağlup ettiklerini ve operasyonun "yakında biteceğini" söylese de İran'ın ne füzeleri bitiyor, ne de rejimi sallanıyor. İran hükümeti uzun savaşa hazırlanıyor.

FT'nin haberine göre Washington’da savaşın nasıl tanımlanacağına dair tartışmalar, tutarsızlıkları gün yüzüne çıkardı.

Trump’a göre, savaş “planlanandan çok daha hızlı ilerliyor" ancak "aceleye getirilerek sonlandırılamaz" diye ekliyor.

Trump bu hafta “Çok uzun sürmeyecek” derken İsrail savaşın yaza kadar süreceğini belirtiyor. Trump aynı anda “Bence bunu biraz daha kalıcı hale getirmeliyiz" diye düzeltiyor.

ABD Başkanı İran donanması ise “deniz dibinde" derken aynı cümlede "sadece bir mayının düşüncesi bile gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçmesini engellemek için yeterli olduğunu" söylüyor.

Trump, İran'ın balistik füze fırlatmalarının yüzde 90 azaldığını ve ordusuyla hava kuvvetlerinin “yok edildiğini” söylüyor. Ancak İran'ın füzeleri hâlâ ABD savunmasını aşıyor

Perşembe günü İran, bir Amerikan F-35 savaş uçağını vurarak “dünyada bir ilki” gerçekleştirdiğini iddia etti. Bugün de bir savaş uçağının vurulduğu öne sürdü.

Trump bu hafta, savaşı şimdi sonlandırabileceğini ve İran'ın cephaneliğini yeniden inşa etmesinin en az “10 yıl” süreceğini söyledi. Ancak şimdi durursa, “başka bir başkan”ın tüm bunları yeniden ‘yaşaması’ gerekebileceğini de belirtti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth Perşembe günü yaptığı açıklamada, “bir şekilde sonsuz bir uçuruma, sonsuz bir savaşa ya da bataklığa doğru sürüklendiğimiz” fikrinin “gerçeklerden daha uzak olamayacağını” söyledi. “Bu, o savaşlardan biri değil" diye ekledi.

Ancak ABD'nin savaştan çekilmesi halinde silahlarına ve uranyumuna sahip olan İran saldırıları sürdürerek ABD savaş tazminatı ödeyene kadar saldırılarını sürdürebilir.

Şimdiden dünyayı ekonomik krize sürükleyen bu savaş, ABD'nin "zafer" ilan edip çekilmesiyle küresel bir ekonomik krize sebep olabilir. Bunun farkında olan Trump, tüm ihtimalleri deniyor.