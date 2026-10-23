Bilim insanlarının son ölçümlerine göre Mont Blanc'ın yüksekliği 4 bin 807 metre seviyesinde bulunuyor. Dağın zirvesindeki kar ve buz örtüsü yıllar içinde değişirken, İsviçre Alpleri'nde yalnızca 2026 yılında buzulların toplam hacminin yüzde 5,5'i kaybedildi. Uzmanlar, yükselen sıcaklıkların bölgedeki doğal dengeyi giderek daha fazla etkilediğini belirtiyor.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE YÜKSEKLİK DEĞİŞİYOR

Batı Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc'ta gerçekleştirilen ölçümler, zirvenin kar ve buz tabakasının sürekli değiştiğini ortaya koyuyor. Dağın 2007 yılında 4 bin 810,90 metre olarak kaydedilen yüksekliği, son ölçümlerde yaklaşık 4 bin 807 metre olarak belirlendi.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki uzman haritacılar odasının başkanı Jean des Garets, zirvedeki değişimlerin yağış, rüzgar ve sıcaklık gibi meteorolojik koşullardan kaynaklandığını belirtiyor. Son 25 yıldaki ölçümlerin ortalaması 4 bin 808,80 metre olurken, son on yılı aşkın süredir kaydedilen değerler bu seviyenin altında kalıyor.

Araştırmacılar, insansız hava araçları ve yer altını görüntüleyebilen radar sistemleri kullanarak kar ve buz tabakasındaki değişimleri inceliyor. Bu çalışmalarla zirvenin mevsimsel hareketleri ile uzun vadeli iklim değişikliklerinin etkilerinin birbirinden ayrılması hedefleniyor.

İSVİÇRE'DEKİ BUZULLARIN YÜZDE 27'Sİ KAYBOLDU

Mont Blanc'taki değişimlerin yanı sıra İsviçre Alpleri'nden gelen veriler de buzulların geleceğine ilişkin kaygıları artırıyor. İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) ve İsviçre Bilimler Akademisi tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki buzullar 2026 yılında hacimlerinin yüzde 5,5'ini kaybetti. Bu oran, ölçümlerin başlamasından bu yana kaydedilen en büyük ikinci yıllık kayıp oldu.

Son beş yılda buzulların yaklaşık beşte biri erirken, 2016-2026 dönemindeki toplam hacim kaybı yüzde 27'ye ulaştı. Özellikle kış aylarında kar yağışının azalması ve yaz döneminde etkili olan sıcak hava dalgaları, erime sürecini hızlandıran başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

Normal koşullarda buzulları güneş ışınlarından koruyan kar örtüsünün erken kaybolması da sorunu derinleştiriyor. 2026 yılında bazı bölgelerde kar örtüsü haziran ayında tamamen ortadan kalkarken, yaz sonunda 3 bin 500 metre yüksekliğindeki alanlarda bile karsız yüzeyler görüldü.

Uzmanlar, buzulların küçülmesinin yalnızca dağların görünümünü değiştirmediğine dikkat çekiyor. Buzul kayıpları, tatlı su kaynaklarını ve nehirlerin akış düzenini etkileyerek ekosistemler ve yerleşim alanları açısından uzun vadeli riskler oluşturuyor.