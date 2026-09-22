İki zincirde toplam yaklaşık 4 bin 200 kişi çalışıyor. Şirketleri kurtarmak için yürütülen yatırımcı arayışlarında tüm mağazaları kapsayan bir anlaşmaya ulaşılamadı. Bunun üzerine şubelerin tek tek devredilmesi için görüşmelere başlandı. 79 mağazanın geleceği ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

111 MAĞAZADA TASFİYE SATIŞI BAŞLADI

Hellweg, mali sorunların ardından haziran ayında iflas sürecini başlattı. BayWa Bau & Garten için de resmi iflas prosedürü daha sonra devreye girdi. Şirketlerin yaşadığı sıkıntıda tüketicilerin harcamalarını azaltması, yükselen kiralar ve artan maliyetler etkili oldu.

Eylül ayında 68 Hellweg ve 43 BayWa Bau & Garten mağazasında tasfiye satışları başladı. Aletlerden yapı malzemelerine, boya ve bahçe ürünlerinden bitkilere kadar çok sayıda ürün stoklar tükenene kadar indirimli fiyatlarla satışa çıkarıldı. Bazı mağazalarda indirimlerin yüzde 30'a kadar ulaştığı bildirildi.

ONLARCA MAĞAZA KAPANABİLİR

Şirketlerin tamamını devralacak tek bir yatırımcı bulunamadığı için mağazaların ayrı ayrı satılması yoluna gidildi. Son açıklamalara göre 35 mağaza için devam çözümü bulundu veya bulunması bekleniyor. Bu şubelerin bir bölümü farklı markalar altında faaliyetlerini sürdürebilecek.

OBI de bazı mağazaları devralmak için harekete geçti. Şirket ilk aşamada beş mağaza için anlaşmaya varırken, devralacağı şube sayısının 12'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Buna karşılık 79 mağazanın geleceği henüz netleşmedi. Yeni yatırımcı bulunamaması halinde bu şubelerin önemli bölümünün kasım ayı sonuna kadar kapanması bekleniyor. Tasfiye satışları ise geleceği belirsiz mağazalarda devam ediyor.