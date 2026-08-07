Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesi ve uzun menzilli stratejik üstünlüğü ile dikkat çeken orta menzilli Agni-4 balistik füzesinin test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Ülkenin savunma kapasitesini pekiştiren bu önemli tatbikat, Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Yapılan resmî açıklamaya göre, fırlatma işlemi ülkenin doğu kıyısındaki Odisha eyaletinde bulunan stratejik öneme sahip Chandipur Entegre Test Sahası'ndan icra edildi. Test sırasında füzenin uçuş yörüngesi, güdüm sistemleri ve motor performansı gibi tüm kritik operasyonel ve teknik parametreleri eksiksiz bir şekilde test edilerek başarıyla doğrulandı.

Karadan karaya atılmak üzere tasarlanan ve nükleer harp başlığı taşıma yeteneğine sahip olan Agni-4 balistik füzesi, yaklaşık 4 bin kilometreye ulaşabilen menziliyle bölgesel ve küresel caydırıcılık stratejilerinde Hindistan'ın elini güçlendiren kilit askeri unsurlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu başarılı testin ülkenin yerli füze teknolojisindeki gelişmişliğini ve operasyonel hazırlık seviyesini bir kez daha kanıtladığını belirtiyor.