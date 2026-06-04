Proje kapsamında Fas'ın Guelmim-Oued Noun bölgesinde büyük ölçekli güneş ve rüzgar enerjisi tesisleri inşa edilmesi planlanıyor. Üretilecek elektrik, yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) teknolojisine sahip deniz altı kablolarıyla İngiltere'nin Devon bölgesine ulaştırılacak. Yaklaşık 4 bin kilometre uzunluğundaki hat, hayata geçirilirse dünyanın en uzun deniz altı enerji bağlantılarından biri olacak.

DEV ENERJİ KORİDORU KURULUYOR

Projeyi geliştiren Xlinks şirketi, Fas'ın yüksek güneşlenme süresi ve güçlü rüzgâr kaynakları sayesinde yıl boyunca istikrarlı enerji üretilebileceğini belirtiyor. Sistemin tam kapasiteye ulaşması halinde İngiltere'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'inin karşılanabileceği ve yaklaşık 7 milyon haneye enerji sağlanabileceği ifade ediliyor.

Projenin toplam maliyetinin yaklaşık 25 milyar sterlin (yaklaşık 32 milyar dolar) seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamın önemli bölümü enerji üretim tesisleri, batarya depolama sistemleri ve deniz altı kablo altyapısına ayrılacak.

Enerji uzmanlarına göre proje yalnızca elektrik üretimi açısından değil, Avrupa'nın enerji güvenliği ve yenilenebilir enerji dönüşümü açısından da stratejik önem taşıyor. Özellikle son yıllarda yaşanan enerji krizlerinin ardından alternatif kaynaklara yönelen ülkeler, benzer sınır ötesi enerji projelerine daha fazla ilgi göstermeye başladı.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Projenin inşaat çalışmalarının gerekli izinlerin ve finansmanın tamamlanmasının ardından 2027 yılında başlaması hedefleniyor. Şirketin mevcut planlarına göre sistemin 2030'lu yılların başında devreye alınması ve tam kapasiteyle çalışmaya başlaması öngörülüyor.

Kabloların Atlantik Okyanusu boyunca ilerleyerek Portekiz ve İspanya kıyıları yakınlarından geçip İngiltere'ye ulaşması planlanıyor. Mühendislik açısından son derece karmaşık kabul edilen proje, hem deniz altı altyapısı hem de enerji iletim teknolojileri bakımından dikkat çekiyor.

Finansman ve izin süreçleri halen devam etse de destekçileri, yatırımın temiz enerji alanında yeni bir dönemin kapısını açabileceğini savunuyor. Projenin tamamlanması halinde, bir ülkede üretilen yenilenebilir enerjinin binlerce kilometre uzaklıktaki başka bir ülkeye sürekli olarak taşındığı en büyük örneklerden biri ortaya çıkmış olacak.