İlginç olay, Meksika'nın Sonora eyaletine bağlı Hermosillo kentinde faaliyet gösteren Ford fabrikasında yaşandı. 4 binden fazla personelin çalıştığı ve yılda 300 binden fazla araç üretiminin yapıldığı tesise dadanan güvercinler, üretim alanlarının derinliklerine kadar ulaşıyor ve burada yeni boyanan araçların üzerine dışkı bırakıyordu. Üstelik kuşların bazı hassas ekipmanların içine girmesi, üretim sürecinde de ciddi aksamalara yol açıyordu.

DENENEN YÖNTEMLER İŞE YARAMADI

Fabrika yönetimi başlangıçta güvercinleri uzaklaştırmak adına büyük yırtıcı kuşların ses kayıtlarını kullandı ve tesisin farklı noktalarına yırtıcı hayvanları taklit eden yapay görseller yerleştirdi. Ancak güvercinler kısa sürede bu yöntemlere alışarak korkmamaya başladı; hatta bazı akıllı kuşların fabrikaya sızabilmek için dev kapıların açılmasını beklediği bile görüldü.

Bu başarısız denemelerin ardından yönetim, çareyi yüzyıllardır kullanılan geleneksel şahinle avcılık yönteminden yararlanmakta buldu. Geçen sene tesiste resmi olarak göreve başlayan ve "El Charro" adı verilen Harris şahini, artık her gün yaklaşık 2-3 saat boyunca fabrikanın çevresinde ve içinde devriye uçuşu yapıyor. El Charro yalnızca güvercinleri korkutup uzaklaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda gizli yuvaların bulunduğu noktaların tespit edilmesine de yardımcı oluyor.

KUŞ HAREKETLİLİĞİ YÜZDE 80 AZALDI

Görevini başarıyla sürdüren El Charro, bugüne kadar 300'den fazla uçuş gerçekleştirdi ve toplamda 1.000 saatin üzerinde mesai yaptı. Fabrikadaki resmi gözlemlere ve verilere göre, şahinin kullanılmaya başlanmasının ardından kronik sorun yaşanan bölgelerdeki kuş hareketliliği ve belirtiler yaklaşık yüzde 80 oranında azaldı.

Elde edilen bu başarılı sonuçların ardından El Charro, fabrika yönetimi tarafından resmi olarak "Ayın Çalışanı" ilan edildi. Zamanla fabrikada çalışan personelin de yoğun ilgisini çeken sevimli şahin, kısa sürede adeta üretim ekibinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Üstelik El Charro'nun fabrikada görevlendirilen ilk şahin olmadığı da bu süreçte ortaya çıktı. Tesis bünyesinde daha önce güvercinleri uzaklaştırmak için kullanılan ilk şahin, görev uçuşlarından biri sırasında karşılaştığı yabani bir şahinin peşine takılmış ve bir daha fabrikaya geri dönmemişti. Bunun üzerine aynı görev için El Charro getirildi.

Fabrika yönetiminin, güvercin sorununda çok önemli ve kesin sonuçlar alınmasını sağlayan El Charro ile yürütülen bu sıra dışı uygulamayı uzun vadede sürdürmekte kararlı olduğu belirtildi.