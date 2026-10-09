Avustralya'da 21 yaşındayken garsonluk işini bırakıp 100 dolar (yaklaaşık 4 bin 900 lira) sermaye ile mutfağa giren Bianca Monley, bugün 5 milyon dolarlık (yaklaşık 246 milyon 711 bin 700 liralık) bir sağlıklı gıda markasının sahibi oldu. Spor salonundaki 10 arkadaşına yemek pişirerek işe başlayan Monley'nin kurduğu marka, Melbourne ve Sidney genelinde haftalık 10 bin öğün teslimatı gerçekleştiren dev bir operasyon haline geldi.

100 DÖNÜMLÜK ÇİFTLİK KURDU

Sağlıklı beslenme konusundaki algıyı değiştirmek amacıyla yola çıkan Monley, eve taze yemek teslimatının yanı sıra gıda üretiminde şeffaflığı sağlamak adına 100 dönümlük bir çiftlik kurdu. Tarladan sofraya doğrudan erişim sunan bu konsept, ambalajdan müşteri hizmetlerine kadar yakalanan tutarlılıkla markanın kimliğini oluşturdu.

STRATEJİK OLARAK BÜYÜDÜ

İlk dönemlerde yemek pişirmeden paketlemeye ve teslimata kadar tüm süreçleri tek başına yürüten Monley, işletmenin büyümesiyle birlikte yetki devrine gitti. Kadrosuna şefler, beslenme uzmanları ve bahçıvanlar dahil eden girişimci, günlük operasyonları profesyonellere devrederek stratejik büyümeye odaklandı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN TERCİHİ OLDU

Şirketin ivme kazanmasında ünlü isimlerin tercihi de etkili oldu. Aktör Hugh Jackman’ın markaya ait bir yemek soğutucu çantasıyla görüntülenmesinin ardından Miranda Kerr ve Cate Blanchett gibi isimler de markanın müşterileri arasına katıldı. Gwyneth Paltrow’un desteği ise girişimciye uluslararası alanda bilinirlik sağladı.

Finansal zorluklar ve yoğun çalışma temposuyla geçen sürecin ardından Monley, başarının temelinde net bir amaç doğrultusunda ilerlemek, doğru zamanda yardım almak ve yenilikçi kalabilmek olduğunu belirtti.