İnşaat maliyetlerini düşürmek amacıyla kullanılan süt kutuları, evin duvarlarının oluşturulmasında değerlendirildi. İlk bakışta şaşkınlık yaratan yapı, atık malzemelerin inşaatta nasıl kullanılabileceğine ilişkin sıra dışı bir örnek oldu.

8 AY BOYUNCA SÜT KUTUSU TOPLADI

Brezilya'nın São Paulo eyaletine bağlı Sorocaba kentinde yaşayan Jovino Modesto, yıllarca başkalarının evlerini inşa ettikten sonra kendi evini yapmak için harekete geçti. Ancak geleneksel yapı malzemelerini satın alacak yeterli parası bulunmayınca farklı bir çözüm geliştirdi.

Tam sekiz ay boyunca çöpe atılan süt kutularını toplayan emekli usta, 4 binden fazla ambalajı bir araya getirdi. Kutuları duvar dolgusunda kullanarak yaklaşık 50 metrekare büyüklüğünde, iki odalı bir ev inşa etti. Üstelik evini genişletmek için bin süt kutusu daha biriktirdiği belirtildi.

100 YIL DAYANABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Süt kutularının karton, plastik ve alüminyum katmanlardan oluşması, malzemenin duvarlarda değerlendirilmesini mümkün kıldı. Modesto, bu yöntem sayesinde inşaat masraflarını azaltırken evin içinin sıcak havalarda daha serin kaldığını da söyledi.

Yapıyı inceleyen mühendis Jair Molina, uygun bakım ve koruma sağlanması halinde evin 100 yıla kadar dayanabileceğini ifade etti. Ancak bu tahmin, yapının taşıyıcı sisteminin sağlamlığına ve nemden korunmasına bağlı.