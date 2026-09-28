Ortaya çıkarılan mezarın Sekhentiu-Ptah adlı üst düzey bir görevliye ait olduğu belirtildi. Hiyeroglifler, Sekhentiu-Ptah'ın kraliyet sarayında önemli görevler üstlendiğini ve kralın çalışmalarından resmi belgelere kadar farklı alanlarda sorumluluk taşıdığını gösteriyor.

HİÇBİR YERE AÇILMIYOR

Arkeologların mezarda karşılaştığı kapı, gerçek bir geçit değil. Taş yüzeye gerçek bir kapıyı andıracak biçimde işlenen bu yapılar, Antik Mısır mezarlarında dini bir anlam taşıyordu.

Dönemin inanışına göre ölen kişinin ruhu, bu sembolik kapı aracılığıyla mezar ile öteki dünya arasında gidip gelebiliyordu. Bu nedenle sahte kapılar, yaşayanlarla ölüler arasında bir bağlantı noktası olarak görülüyordu.

Yeni bulunan kapının önünde de bu inanışı destekleyen önemli kalıntılar ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, su mermerinden yapılmış sunu masası, sunu levhası ve arınma kabı dahil olmak üzere cenaze törenlerinde kullanılan çeşitli eşyaları orijinal konumlarında buldu. Eşyaların üzerinde Sekhentiu-Ptah'ın adı ve unvanlarını taşıyan hiyeroglifler de yer alıyor.

ÜÇ TAŞ LAHİT HÂLÂ KAPALIYDI

Kazılar yalnızca 4 bin yıllık mezarla sınırlı kalmadı. Aynı bölgede birbirine bağlanan çok sayıda mezar kuyusu ortaya çıkarıldı. Kuyularda insan kalıntılarının yanı sıra renkli cenaze süslemeleri ve 100'den fazla küçük uşabti heykelciği bulundu. Bu figürler, ölen kişiye ölümden sonraki yaşamında hizmet etmeleri amacıyla mezarlara bırakılıyordu.

En dikkat çekici buluntulardan biri de üç taş lahit oldu. Lahitlerin antik dönemden bu yana kapalı durumda olduğu belirtildi. Kazılarda ayrıca ahşaptan yapılmış bir şahin figürü ve çok sayıda çanak çömlek ortaya çıkarıldı.

Bölgedeki bazı mezar odalarının ise binlerce yıl önce yağmalandığı anlaşıldı. Mezar soyguncularının odalar arasında geçebilmek için duvarlarda açıklıklar oluşturduğu tespit edildi. Buna rağmen yeni keşfedilen eserlerin bir bölümünün hâlâ ilk bırakıldıkları yerde bulunması, arkeologlara dönemin cenaze törenlerini daha ayrıntılı inceleme fırsatı veriyor.

Sekhentiu-Ptah'ın kendi mumyası ise henüz bulunamadı. Mezarın sonraki dönemlerde yeniden kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor. Bölgede kazılar devam ederken, ortaya çıkarılan kalıntıların Sakkara'nın binlerce yıl boyunca nasıl bir mezarlık alanı olarak kullanıldığını daha iyi anlamaya yardımcı olması bekleniyor.