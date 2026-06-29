1908 yılında İtalyan arkeolog Luigi Pernier, Girit Adası'ndaki Phaistos Sarayı'nın kalıntıları arasında çamurlu bir disk bulduğunda, insanlık tarihinin en büyük şifrelerinden birini tuttuğunun farkında değildi. Bugün Heraklion Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen ve "Phaistos Diski" olarak bilinen bu nesne, 100 yılı aşkın süredir bilim insanlarının uykularını kaçırmaya devam ediyor.

Peki, yaklaşık 16 santimetre çapındaki bu kilden diski bu kadar gizemli kılan ne?

ÇÖZÜLEMEYEN 241 SEMBOLDEN OLUŞUYOR

Diskin üzerinde, dıştan içe doğru spiral bir hat izleyen toplam 241 sembol bulunuyor. Bu semboller; insan figürleri, hayvanlar, silahlar ve gizemli nesnelerden oluşan 45 farklı benzersiz karakterden meydana geliyor.

Linguistler (dil bilimciler) için asıl kafa karıştırıcı olan durum şu:

45 karakter, standart bir alfabe (20-30 harf) için çok fazla.

Resim yazıları veya hiyeroglifler (yüzlerce karakter) içinse çok az.

Bazı araştırmacılar, diskteki sembollerin belirli bir ritimle tekrar etmesinden yola çıkarak bunun antik bir şiir, dini bir ilahi ya da büyü tekerlemesi olabileceğini düşünüyor. Diskin A yüzündeki kelimelerin benzer işaretlerle başlaması, B yüzündekilerin ise benzer işaretlerle bitmesi, antik bir "kafiye" düzenine işaret ediyor olabilir.

İLK MATBAA DENEYİ OLABİLİR Mİ?

Phaistos Diski'nin en büyüleyici yanlarından biri de üretim tekniği. Üzerindeki semboller kile elle kazınmamış; her biri için özel olarak üretilmiş mühürler (damgalar) yumuşak kile bastırılmış.

Uzmanlar buna "kör baskı" (blind printing) adını veriyor. Yani Gutenberg'in matbaayı icat etmesinden binlerce yıl önce, Minoan medeniyeti bir anlamda tipografi ilkesini kullanmıştı!

Disk aslında fırınlanmamıştı. Günümüze ulaşmasını sağlayan şey, sarayda çıkan ve medeniyeti yok eden devasa yangınlar (Santorini patlaması veya Miken istilası) oldu. Yangının ısısı, kil diski pişirerek onu binlerce yıl boyunca koruyacak bir zırha dönüştürdü.

TARİHİN EN ESKİ KUTU OYUNU ÇIKTI

Yıllardır süren "Kutsal metin mi, şiir mi?" tartışmalarına son dönemde çok çarpıcı bir halka daha eklendi. Yakın zamanda yayımlanan yeni bir akademik ön çalışma, diski tamamen farklı bir gözle inceliyor: Bu bir kutu oyunu olabilir!

Diskin üzerindeki spiral hat ve sembollerin dizilimi, tıpkı modern masa oyunlarındaki ilerleme rotalarını andırıyor. Araştırmacılara göre diskin fırınlanmamış, ham kilden yapılmış olması da onun aslında piyasaya sürülmemiş ya da saklanmış bir oyun prototipi olduğunu gösteriyor olabilir. Uzmanlar diskin bir oyun olduğu konusunda neredeyse tamamen emin.

4000 yıl önce Girit'teki bir saray odasında unutulan Phaistos Diski; kayıp bir şiir, kutsal bir ilahi ya da kuralları zamana karışmış bir eğlence aracı... Hangisi olursa olsun, insanlığın ortak hafızasındaki en büyüleyici bulmacalardan biri olmayı sürdürüyor.