Mısır’da tarihi mirasa zarar veren bir olay, sosyal medyada yayılan görüntülerle ortaya çıktı. Bir tur rehberi, yaklaşık 4 bin yıllık Unas Piramidi’nin dış yüzeyine çizim yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Görüntülerde rehberin, turist grubuna bilgi verdiği sırada piramidin alt kısmına eğilerek çöp adam figürü çizdiği görüldü. Daha sonra çizimi eliyle silmeye çalıştığı fark edilen rehberin, izleri tamamen yok edemediği dikkat çekti.

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişinin tarihi esere zarar verdiğinin tespit edildiği ve sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yetkililer, bir antik eser müfettişinin başvurusu üzerine şüphelinin kimliğinin belirlendiğini, gözaltına alınan rehberin ifadesinde suçunu kabul ettiğini bildirdi. Olayın ardından uzman ekiplerin piramit üzerindeki izleri temizlediği ve rehber hakkında yasal işlem başlatıldığı aktarıldı.

Olayın, Kahire’nin güneyinde yer alan Saqqara Nekropolü içerisinde meydana geldiği belirtildi. Söz konusu alan, antik Mısır’ın ilk başkentlerinden biri olan Memphis’in bir parçası olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Firavun Unas adına inşa edilen piramit, iç duvarlarında bulunan ve 200’den fazla büyü ile dini metni içeren “Piramit Metinleri” ile biliniyor. Bu yazıtlar, tarihteki en eski cenaze metinleri arasında kabul ediliyor.

Mısır yönetimi, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği tarihi alanların korunması için denetimlerini artırırken, ülkede yürürlükte olan yasalar arkeolojik eserlere zarar verenlere hapis ve para cezası öngörüyor.