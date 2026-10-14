Suudi Arabistan Madencilik Şirketi (Maaden), ülkedeki dört farklı sahada toplam 7,8 milyon ons yeni altın rezervi belirledi. Yeni keşifler, şirketin altın kaynaklarını genişletme ve madencilik faaliyetlerini büyütme hedefinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Maaden, yürüttüğü sondaj çalışmaları sonucunda dört ayrı bölgede önemli miktarda yeni altın rezervi tespit etti. Keşifler, şirketin mevcut maden sahalarının yanı sıra yeni belirlenen alanları da kapsıyor. Sondajlarda standart raporlama düzenlemeleri öncesinde 9 milyon onsu aşan rezerv belirlenirken, yapılan değerlendirmelerin ardından toplam 7,8 milyon ons yeni rezerv kayda geçti.

En büyük artış, şirketin önemli projeleri arasında yer alan Mansourah Massarah sahasında yaşandı. Bu bölgedeki rezerv artışı yıllık bazda 3 milyon ons olarak hesaplandı. Uruq 20/21 ve Umm As Salam sahalarında da toplam 1,67 milyon ons artış kaydedildi. Yeni keşfedilen Wadi Al Jaww bölgesinde ise ilk kez 3,08 milyon ons altın kaynağı belirlendi.

ŞİRKETİN ALTIN ÜRETİM POTANSİYELİ GENİŞLİYOR

Maaden Üst Yöneticisi Bob Wilt, yeni rezervlerin şirketin uzun vadeli büyüme stratejisini desteklediğini belirtti. Wilt, Suudi Arabistan'ın yer altı kaynaklarını ortaya çıkarmak için altın arama çalışmalarına yatırım yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Şirket, yeni keşiflerin yalnızca mevcut rezervleri artırmakla kalmayıp gelecekteki üretim kapasitesini de desteklemesini hedefliyor. Altın aramalarının yanı sıra bakır ve nikel gibi baz metaller üzerinde yürütülen çalışmalar da ülkenin maden kaynaklarını çeşitlendirme planının bir parçasını oluşturuyor.

MANSOURAH MASSARAH SAHASINDA YENİ HEDEF

Maaden'in öne çıkan projelerinden Mansourah Massarah, sahip olduğu kaynak büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Sahada ton başına ortalama 2,8 gram altın içeren 116 milyon tonluk rezerv bulunduğu ve toplam altın kaynağının 10,4 milyon ons seviyesinde olduğu bildirildi.

Son sondaj faaliyetleri, sahadaki altın kaynağını önemli ölçüde genişletti. Şirket, hem Mansourah hem de Massarah yataklarında derinlere doğru altın mineralizasyonunun devam ettiğini ve yeni keşifler için potansiyel bulunduğunu açıkladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 2026'DA DA SÜRECEK

Maaden'in 2026 yılı arama programında Orta Arap Altın Bölgesi öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Şirket, devam eden sondajlarla mevcut yatakların genişleme ihtimalini ve yeni mineral oluşumlarını araştırıyor.

Tarihi Mahd altın sahasının çevresinde yürütülen çalışmalar da madenin işletme ömrünü uzatabilecek yeni alanların belirlenmesini amaçlıyor. Altın aramalarının yanı sıra bakır ve nikel kaynaklarına yönelik incelemelerle Suudi Arabistan genelinde daha geniş bir maden portföyü oluşturulması hedefleniyor.