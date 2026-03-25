Boğa, Terazi, İkizler ve Başak burçları önümüzdeki 60 gün boyunca finansal ve duygusal anlamda büyük bir sıçrama yaşayacak.

Bu 60 günlük "geçiş penceresinde" Venüs yalnız değildir. Şans ve bolluk gezegeni olan Jüpiter de destekleyici bir üçgen açı (yoga) oluşturmaktadır.

Astrologlara göre Jüpiter bir "yükseltici" görevi görerek, Venüs'ün getireceği şansın küçük damlalar halinde değil, büyük patlamalar (dramatik değişiklikler) şeklinde gelmesini sağlar.

Boğa ve Terazi: Venüs, bu iki burcun doğrudan yönetici gezegenidir. Bu nedenle Venüs "kendi evinde" (domisil) kabul edilir ve gücünü en saf, en doğal haliyle yansıtır.

İkizler ve Başak: Bu burçların yöneticisi iletişim gezegeni Merkür'dür. Astrolojiye göre Merkür ve Venüs "dost" gezegenlerdir. Bu dostluk sayesinde Venüs'ün enerjisi İkizler ve Başak'a; ticaret, yeni iletişim ağları, benzersiz becerilerden doğan yeni gelir kapıları ve sosyalleşme yoluyla başlayan ilişkiler olarak aktarılır.