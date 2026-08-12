Son 8 yıl bazı burçlar için kolay geçmedi. Beklenmedik değişimler, biten ilişkiler, kariyerde yaşanan duraklamalar ve bir türlü sonuçlanmayan planlar, özellikle 4 burcun hayatında uzun süre etkisini gösterdi.

Astrolojik göstergelere göre bu dönem artık geride kalıyor. Uranüs'ün burç değiştirmesi ve Jüpiter'in Aslan'daki hareketi ve güneş tutulmasıyla birlikte, yıllardır mücadele eden bazı burçlar için daha sakin ve fırsatlarla dolu bir dönem başlayabilir.

Üstelik geçmişte yaşanan hayal kırıklıklarının ardından gelen gelişmeler, bu burçların özellikle aşk, kariyer, maddi konular ve ilişkiler alanında bekledikleri değişimi beraberinde getirebilir.

İşte son sekiz yılın ağırlığını geride bırakması beklenen 4 burç...

BOĞA

Boğalar için son sekiz yıl, hayatın pek çok alanında beklenmedik değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu. Uranüs'ün 2018'den beri Boğa burcundaki hareketi, alışılmış düzenin bozulmasına ve uzun süredir güven duyulan alanlarda ani değişikliklere yol açtı.

İş, ilişkiler, maddi konular ve yaşam düzeni gibi başlıklarda yaşanan gelişmeler, Boğaların kendilerini sürekli yeni koşullara uyum sağlamak zorunda hissetmesine neden olmuş olabilir.

Şimdi ise bu uzun ve yorucu döngünün etkisi hafiflemeye başlıyor.

Boğalar için önümüzdeki dönemin en önemli konusu istikrarı yeniden kurmak olabilir. Uzun süre belirsizlik yaşanan alanlarda daha sağlam adımlar atılması ve geçmişte verilen emeklerin karşılığının alınması mümkün hale gelebilir.

Jüpiter'in Aslan burcundaki hareketi de Boğaların iyimserliğini ve harekete geçme isteğini destekleyebilir. Geçmişte endişe yaratan bazı konuların, önümüzdeki dönemde başarı ve memnuniyet kaynağına dönüşmesi bekleniyor.

ASLAN

Aslanlar da son yıllarda özellikle aşk, kariyer ve para konularında istedikleri ilerlemeyi yakalamakta zorlanmış olabilir.

Bazı ilişkiler beklenildiği gibi ilerlemedi, kariyerde beklenen fırsatlar gecikti ve maddi açıdan güven veren bir düzen oluşturmak zaman aldı. Uzun süre verilen emeklere rağmen sonuç alınamaması ise Aslanların sabrını zorladı.

Fakat şimdi tablo değişiyor.

Jüpiter'in Aslan burcundaki hareketi, bu burç için yeni bir dönemin kapısını açıyor. Astrolojik yorumlara göre Aslanlar önümüzdeki süreçte kendilerine daha fazla güvenebilir ve uzun zamandır beklettikleri kararları hayata geçirebilir.

Yıllarca ertelenen hedeflerin yeniden gündeme gelmesi ve geçmişte yapılan çalışmaların karşılığının alınması mümkün olabilir.

Aslanlar için özellikle kişisel gelişim, ilişkiler ve kariyer alanlarında daha hareketli bir dönem başlayabilir.

AKREP

Son sekiz yıl Akrepler açısından da oldukça hareketli geçti. Boğa'nın Akrep'in karşıt burcu olması nedeniyle Uranüs'ün Boğa'daki uzun yolculuğunun bu burç üzerinde de güçlü etkiler oluşturduğu düşünülüyor.

Beklenmedik değişimler, ilişkilerde yaşanan kırılmalar ve aynı anda birden fazla sorunla mücadele etmek zorunda kalmak Akrepler için yıpratıcı olmuş olabilir.

Bazı dönemlerde sorunların birbiri ardına geldiği hissi oluşurken, Akreplerden güçlü kalmaları ve sürekli yeni koşullara uyum sağlamaları beklendi.

Şimdi ise bu yoğunluğun geride kalması bekleniyor.

Uranüs'ün İkizler burcuna geçişi ve Jüpiter'in Aslan'daki hareketiyle Akrepler için daha farklı bir dönem başlayabilir. Özellikle aşk ve yakın ilişkiler konusunda daha fazla güven ve istikrar arayışı öne çıkabilir.

Geçmişte yaşanan hayal kırıklıklarının ardından, daha sağlam temellere dayanan ve karşılıklı güvenin öne çıktığı bir ilişkinin kapısı açılabilir.

KOVA

Kovalar için son 8 yılın en yorucu taraflarından biri ilişkiler oldu.

Özellikle güvendikleri insanlarla yaşadıkları hayal kırıklıkları, arkadaşlıkların sona ermesi veya partnerleriyle yollarının ayrılması, Kovaların insanlara duyduğu güveni sarsmış olabilir.

Bazı Kovalar, yakın çevrelerinden beklemedikleri davranışlarla karşılaşırken, bazıları da hayatlarında önemli bir eleme sürecinden geçti.

Fakat yaşanan bu deneyimlerin ardından artık farklı bir dönem başlıyor.

Uranüs'ün yeni bir burca geçmesi ve Jüpiter'in Aslan'daki hareketiyle Kovaların hayatında daha kaliteli ve samimi ilişkilerin öne çıkabileceği düşünülüyor.

Geçmişte kimlere güvenebileceklerini sorgulayan Kovalar, bundan sonraki süreçte kendilerine gerçekten değer veren insanları hayatlarında tutmaya daha fazla önem verebilir.

Uzun süren hayal kırıklıklarının ardından huzur, güven ve istikrar arayışı daha güçlü hale gelebilir.

8 yılın ardından yeni dönem

Bu 4 burç için ortak tema, uzun süren bir değişim ve belirsizlik döneminin ardından hayatı yeniden düzene sokmak.

Boğa istikrarı, Aslan ilerlemeyi, Akrep güveni, Kova ise daha sağlam ilişkileri yeniden kurma fırsatı bulabilir.

Astrolojik yorumlara göre gökyüzündeki değişimler, özellikle son yıllarda beklemek ve mücadele etmek zorunda kalanlar için “artık sıra sende” denilebilecek yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.