Astrolojik etkiler 16-19 Mayıs döneminde özellikle dört burç için ilişkiler, flört ve duygusal yakınlık alanında hareketli bir sürece işaret ediyor. Astrologlara göre 4 burç şu şekilde:

Koç burcu

Koç burçları için bu dönem yüksek enerji, cesaret ve girişkenlik getiriyor. Mars’ın etkisiyle hızlı başlayan ilişkiler, ani çekimler ve güçlü ilk izlenimler öne çıkıyor. Koçlar daha görünür ve daha dikkat çekici bir enerji yayabilir.

İkizler burcu

İkizler burcu için iletişim ve flört enerjisi oldukça güçlü. Venüs’ün etkisiyle sohbetler, yazışmalar ve entelektüel uyum üzerinden hızlı çekimler oluşabilir. Sosyal ortamlar ve tanışmalar bu dönemde belirleyici olabilir.

Boğa burcu

Boğalar için 19 Mayıs sonrası daha belirgin bir istikrar ve güven arayışı devreye giriyor. Başlangıçta oluşan çekimler, daha ciddi ve sağlam ilişkilere dönüşme potansiyeli taşıyor. Duyusal ve güven odaklı bağlar güçleniyor.

Yengeç burcu

Yengeç burçları için duygusal derinlik ve yakınlık ihtiyacı artıyor. Venüs’ün etkisiyle sıcaklık, samimiyet ve bağ kurma isteği öne çıkıyor. Bu dönem ilişkilerde daha içten ve koruyucu bir atmosfer yaratabilir.