Astrologların öngörülerine göre, 2026 yılının Nisan ayı itibarıyla gökyüzündeki önemli bir konum değişikliği, yıllardır zorluk çeken 4 burcun üzerindeki baskıyı kaldıracak.

Uranüs gezegeninin boğa burcundan ayrılarak ikizler burcuna geçiş yapacağı 25 Nisan 2026 tarihi, astrolojik takvimde bir dönüm noktası olarak işaret ediliyor. Uzmanlar, 2018 yılından bu yana devam eden kaos ve belirsizlik sürecinin bu tarihten itibaren yerini stabiliteye bırakacağını öngörüyor.

İşte bu değişimden doğrudan etkilenecek burçlar ve beklenen gelişmeler:

Boğa: 8 Yıllık Değişim Süreci Tamamlanıyor

2018 yılından bu yana Uranüs’ün kendi burçlarındaki seyrinden dolayı radikal ve ani değişimlerle sarsılan Boğalar, Nisan 2026 sonu itibarıyla hayatlarında bekledikleri sakinliğe kavuşuyor. Bu süreçte kazanılan esneklik ve içsel direnç, yeni dönemin temelini oluşturacak.

Akrep: İlişkilerde Karmaşa Bitiyor

Uranüs’ün karşıt burçlarındaki etkisi nedeniyle özellikle ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında beklenmedik krizler yaşayan Akrepler, Nisan ayı ile birlikte bu gerilimi geride bırakıyor. Sosyal çevrenin genişlemesi ve daha uyumlu yeni bağların kurulması bekleniyor.

Aslan: Kariyerde İstikrar Dönemi

Mesleki hayatlarında uzun süredir istikrarsızlık ve çevreleriyle anlaşmazlık yaşayan Aslan burçları için profesyonel alanda iyileşme başlıyor. Kariyer stratejilerini gözden geçiren Aslanların, bu tarihten sonra iş yerindeki itibarlarının artacağı ve bekledikleri desteği görecekleri ifade ediliyor.

Kova: Ev ve Aile Yaşamında Huzur

Uranüs’ün Boğa burcundaki seyri sırasında ev, aile ve aidiyet konularında sarsıntılar yaşayan Kovalar, Nisan 2026 itibarıyla duygusal bir iyileşme sürecine giriyor. Geçmişteki kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte, yaşam alanlarında daha konforlu ve güvenli bir ortam tesis etmeleri öngörülüyor.