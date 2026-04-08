Kozmik hava değişiyor ve astroloji dünyasında "hapisten kurtulma" kartı olarak adlandırılan yeni bir evreye giriliyor. Bazı burçlar kendi hatalarıyla boğuşurken; disiplinli ay enerjisini arkasına alan Koç, Yengeç, Yay ve Oğlak burçları için büyük zafer serisi resmen başlıyor.

Koç: Para Oyununda "Patron" Enerjisi

Koç burcu için yoğun çalışma dönemi meyvesini veriyor. Çarşamba günü hem cüzdan hem de kariyer için en verimli gün ilan edildi. Toplantılarda ve maaş pazarlıklarında durdurulamaz bir güç kazanacak olan Koçlar için uzmanlardan tek bir uyarı geldi: "Özgüvenin kibire dönüşmesine izin vermeyin!"

Yengeç: Dağ Gibi Sorunlar Çakıl Taşına Dönüşüyor

Son dönemin en zorlu süreçlerinden geçen Yengeçler için evren "sıcak bir kucaklama" sunuyor. İş yerinde onay alma ve terfi alma şansının zirve yaptığı bu günde, içsel güç tavan yapacak.

Yay ve Oğlak: Kariyerde "Lazer" Odaklanma

Yay Burcu: Karar vericilerle inanılmaz bir uyum yakalanacak. İş arayanlar için beklenen telefonun çarşamba günü gelme ihtimali %100'e yakın.

Oğlak Burcu: Ağır işleri her zaman siz yapardınız ama bu kez "Şans Tanrıçası" bizzat devreye giriyor. Lazer gibi odaklanmış zihninizle, geleceğe yönelik gizli planlarınızı mükemmel bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız.