4 burç, yaklaşık 2 yıldır hayatlarının farklı alanlarında zorlu süreçlerden geçiyor. Bu dönemin artık geride kalmaya başladığı belirtiliyor. 28 Ağustos'ta gerçekleşen Dolunay Ay Tutulması, söz konusu burçlar için önemli bir dönüm noktası oldu. Yaşanan belirsizliklerin ardından artık hayatta kalma modundan çıkıp hayatı yeniden şekillendirme zamanı geliyor.

Astrolog Eleanor, bu süreci değerlendirirken özellikle Eylül 2024'e dikkat çekiyor. "Eylül 2024'ü hatırlayın" diyen astrolog, o tarihten bu yana mücadele edilen konuların artık bir sonuca ulaşmaya başladığını belirtiyor. Uzun zamandır zihni meşgul eden bir sorunun yanıtı ortaya çıkabilir ya da kişi artık üzerinde taşıdığı bazı yükleri bırakmaya hazır olduğunu fark edebilir. Sonuçta geride daha hafif ve özgür hissettiren bir dönem kalabilir.

1. Balık

Sevgili Balık, son 2 yıl sizin için oldukça hareketli geçti. 2024'te hayatınızdaki bir duruma farklı gözlerle bakmaya başladınız ve artık aynı şekilde devam edemeyeceğinizi fark ettiniz. Bu bir ilişki, iş veya sizi uzun süredir yoran başka bir yaşam koşulu olabilir.

2024 sizin için farkındalık yılıydı. 2025 ise bu farkındalıkları hayata geçirdiğiniz dönem oldu. Eleanor'a göre, bu süreçte "eski halinize geri dönmenizin mümkün olmadığı" bir noktaya geldiniz. Hayatınızda aynı anda o kadar çok şey değişti ki, zaman zaman kendi yaşamınızı bile tanımakta zorlanmış olabilirsiniz.

Bir ilişkinin sona ermesi, yaşadığınız yerden uzaklaşmanız ya da kariyerinizde tamamen farklı bir yola girmeniz mümkün. Her ne yaşandıysa, sizi eski hayatınızdan uzaklaştırarak yeni bir döneme hazırladı.

Şimdi 2026'ya geldiniz. 28 Ağustos'ta burcunuzda gerçekleşen Dolunay Ay Tutulması, bazı konularda artık karar verme zamanının geldiğini gösteren bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor. Bu süreçte vereceğiniz kararlar konusunda kendinizi geçmişe kıyasla çok daha cesur hissedebilirsiniz.

2 yıl önce sizi korkutabilecek değişimler bugün size daha doğal geliyor. Hayatınızdaki parçalar yavaş yavaş yerine oturuyor ve seçtiğiniz yoldan daha fazla emin olmaya başlıyorsunuz.

2. Başak

Başak burcu için de son 2 yıl önemli değişimlerle geçti. 2024'te hayatınıza birinin girmesi veya hayatınızdan çıkması, geleceğe dair düşüncelerinizi tamamen değiştirmiş olabilir.

Bazı Başaklar için bu süreç adeta sıfırdan başlamak anlamına geldi. Zorlayıcı olsa da bu değişim, kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı daha fazla önemsemenizi sağladı.

Başkalarını memnun etmek uğruna kendinizden vazgeçme alışkanlığını geride bırakmaya başladınız. Artık başkalarının beklentilerinden çok, kendi hayatınız için ne istediğinize odaklanıyorsunuz.

Bu değişim çevrenizdeki herkes tarafından anlaşılmamış olabilir. Bazı ilişkilerin sona ermesi veya bazı insanlarla yolların ayrılması da bu dönüşümün bir parçası haline geldi. Geride kalan boşluk, sizi gerçekten olduğunuz kişiyle kabul eden insanlara yer açıyor.

Şimdi ise hayatınızda yeni bir denge kurmaya başlıyorsunuz. Geçmişte sizi zorlayan değişimler, bugün kendi önceliklerinizi belirlemenize yardımcı oluyor.

3. Yay

Yay burcu için 2024 yılında güvenlik kavramının anlamı tamamen değişmiş olabilir. Ev, aile, kariyer veya kendinizi ait hissettiğiniz yerle ilgili belirsizlikler ortaya çıkmış ve daha önce hiç düşünmediğiniz kararları gündeme getirmiş olabilir.

Eleanor'a göre bu dönem, Yay burçlarına hayatlarını başkalarını memnun etmek için yaşayamayacaklarını gösterdi.

Bu farkındalık büyük değişiklikleri beraberinde getirmiş olabilir. Kariyer değiştirmek, yaşadığınız yerden uzaklaşmak veya hayatınızın yönünü tamamen değiştirmek bunlardan bazıları.

Her değişiklik beklediğiniz mutluluğu hemen getirmedi. Büyük bir hedefe ulaşmış olsanız bile bunun düşündüğünüz kadar tatmin edici olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Başarıyla birlikte gelen sorgulamalar da sizi yeni bir arayışa yöneltti.

2026'da ise yeniden kök salmaya başladığınız bir dönemdesiniz. Eleanor, nerede yaşamak istediğiniz ve kariyerinizin hangi yöne ilerlemesi gerektiği konusunda daha fazla netlik kazandığınızı söylüyor.

2024'te hayatınızın dağılıyor gibi görünmesi, aslında bugün gurur duyacağınız bir yaşamın temelini atmanızın başlangıcı olmuş olabilir.

4. İkizler

İkizler burcu olarak bir zamanlar geleceğinizle ilgili oldukça net bir planınız vardı. Belki yaşamak istediğiniz hayatı çoktan belirlemiş, hatta önünüzdeki 10 yıl için bir yol haritası oluşturmuştunuz.

2024'te bu planın değişmesi gerektiğini fark ettiniz. Eleanor'a göre hayatınızın yönünü değiştiren bir fırsatla karşılaşmış veya içinde bulunduğunuz yolun sizi istediğiniz yere götürmediğini anlamış olabilirsiniz.

Bu farkındalık, 2025'te büyük bir değişiklik yapmanıza neden oldu. Üstelik çevrenizdeki herkes bu kararı anlamamış veya desteklememiş olabilir.

Belki yıllardır sahip olduğunuz güvenli bir işi bıraktınız, belki daha riskli bir seçeneğin peşinden gittiniz. Başkalarının beklentileri yerine kendi istediğiniz hayatı seçmeye karar verdiniz.

Elbette bu yolculuk kolay olmadı. Belirsizlikler ve zorluklar beraberinde geldi. 2026'da attığınız cesur adımların sonuçlarını daha fazla görmeye başladığınız bir dönemdesiniz.

Eleanor'ın yorumuna göre hayatınız bugün, yıllar önce kendiniz için çizdiğiniz plana hiç benzemeyebilir. Zaman geçtikçe, yolunuzun neden değişmesi gerektiğini ve yaşananların sizi neden farklı bir noktaya taşıdığını daha iyi anlamaya başlıyorsunuz.