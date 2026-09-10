Avrupa'da gece trenlerini yeniden yaygınlaştırmayı hedefleyen European Sleeper, ağını kuzeye doğru genişletiyor. Şirketin yeni güzergâhı Belçika'nın başkenti Brüksel ile Hollanda'nın Amsterdam kentini, Danimarka'nın başkenti Kopenhag ve İsveç'in Malmö kentine bağlayacak.

Yeni hizmetin 2028 baharında başlaması planlanıyor. Böylece yolcular, Kuzey Avrupa'nın önemli şehirleri arasında gece boyunca seyahat edebilecek. Yeni hat aynı zamanda, hava yolculuğuna alternatif olarak gece trenlerine yönelik ilginin giderek arttığı Avrupa'daki demiryolu yatırımlarının da bir parçası olacak.

Geceyi yolculukla geçiriyor

Gece trenlerinin sunduğu avantaj oldukça basit: Yolcular öğleden sonra veya akşam saatlerinde trene biniyor, geceyi yolculuk sırasında geçiriyor ve ertesi sabah varış noktasına ulaşıyor.

Bu sistem, havaalanında check-in ve güvenlik işlemleri için beklemek ya da farklı trenlere aktarma yapmak gibi zaman kayıplarını da azaltıyor. Üstelik yolculuk sırasında uyuyarak geceyi değerlendirmek mümkün oluyor.

Şirketin paylaştığı ilk bilgilere göre, Brüksel ve Malmö'den kalkışların akşam saat 19.00 civarında, varışların ise ertesi sabah saat 10.00 civarında yapılması bekleniyor. Sefer sıklığı, tüm durakların kesin saatleri ve nihai tarife henüz açıklanmış değil.

Yeni bağlantı, İskandinavya'ya ulaşmanın yanı sıra Avrupa'nın diğer önemli şehirlerine seyahat etmek isteyenler için de bir geçiş noktası oluşturabilir. Yolcular Brüksel veya Amsterdam üzerinden Londra ve Paris'e, Kopenhag ve Malmö üzerinden ise Stockholm ve Oslo'ya ulaşabilecek. Ancak bu rotalarda en az bir ek aktarma yapılması gerekecek.

Uyku için tasarlanmış bir tren

Yeni güzergâhın tek avantajı uçak yolculuğuna alternatif olması değil. European Sleeper, gece trenlerinin en önemli özelliklerinden biri olan konforlu uyku imkânını da öne çıkarmayı planlıyor.

Planlanan trenlerde standart koltukların yanı sıra kuşetli ve yataklı kompartımanların bulunması bekleniyor. Şirket ayrıca çift kişilik yatak ve özel banyo gibi daha konforlu seçenekleri de değerlendiriyor. Ancak İskandinavya güzergâhında hangi konaklama türlerinin sunulacağı henüz kesinleşmiş değil.

Gece trenlerinin sunduğu en önemli avantajlardan biri de zaman tasarrufu. Yolcular, günün önemli bir bölümünü ulaşım için harcamak yerine akşam bir şehirden ayrılıp ertesi sabah başka bir ülkede güne başlayabiliyor.

Konfor, zaman tasarrufu ve yolculuğun kendisini deneyimin bir parçasına dönüştürme imkânı, Avrupa'da gece trenlerine yönelik ilginin yeniden artmasının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

European Sleeper ağını genişletiyor

İskandinavya bağlantısı, European Sleeper'ın Avrupa'daki genişleme planlarının yalnızca bir parçası.

Şirket halihazırda Brüksel ile Prag ve Paris ile Berlin arasında gece treni seferleri düzenliyor. Ağın yeni duraklarından biri de Brüksel ile Milano arasındaki bağlantı olacak.

9 Eylül'de başlaması planlanan Brüksel-Milano seferinin yaklaşık 17 saat 30 dakika sürmesi ve başlangıçta haftada üç kez düzenlenmesi bekleniyor. Güzergâh üzerinde Köln ve Zürih gibi önemli şehirlerde de durulacak.

European Sleeper ayrıca gelecekte Brüksel ile Barselona arasında bir gece treni işletmeyi planladığını açıkladı. Ancak bu proje için henüz kesin bir başlangıç tarihi bulunmuyor.

Şirketin genişleme planları, Avrupa'da gece trenlerinin yalnızca iki şehir arasındaki ulaşımı sağlayan bir seçenek olmaktan çıkarılıp kıta genelinde daha geniş bir ulaşım ağına dönüştürülmek istendiğini gösteriyor.

İskandinavya'ya gece treniyle seyahat ne kadar olacak?

Yeni güzergâh için bilet fiyatları henüz açıklanmış değil. Belçika, Hollanda, Danimarka ve İsveç arasındaki seferlerin ücretleri; seyahat mesafesine, rezervasyon tarihine ve seçilen konaklama türüne göre değişecek.

European Sleeper'ın mevcut hatlarındaki fiyatlar ise yeni güzergâh için kabaca bir fikir veriyor. Örneğin Paris-Berlin hattında tek yön biletler, paylaşımlı kompartımanda kişi başı yaklaşık 79 eurodan başlarken, daha konforlu seçeneklerin fiyatı yaklaşık 116 euroya çıkabiliyor.

İskandinavya hattında da benzer şekilde koltuk, kuşetli kompartıman ve yataklı kabin gibi seçeneklere göre farklı fiyatlandırma yapılması bekleniyor.

Gece trenlerinin sunduğu bir başka avantaj ise konaklama masrafını azaltabilmesi. Yolcular geceyi otelde geçirmek yerine trende geçirirken aynı zamanda yol almaya devam ediyor. Bu nedenle yeni güzergâh, özellikle Avrupa'yı daha yavaş ve rahat bir tempoda keşfetmek isteyen gezginler için dikkat çekici bir alternatif olabilir.