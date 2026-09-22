Türk futbolu eşittir 4 büyükler... Ne kadar acı olsa da gerçek bu. Ligin toplam değeri 1.66 milyar Euro. Bu rakamın 1 milyar 122 milyon Euro’sunu 4 büyükler oluşturuyor. Geriye kalan 14 kulüp 500 milyon Euro’yu zor buluyor. Bu kadar büyük uçuruma karşın lider 27 milyon Euro toplam değere sahip Amed. Diyarbakır ekibinin bu sezon transfere harcadığı para da 8.32 milyon Euro.

UTANÇ VERİCİ DURUM

Transfere 73.07 milyon Euro harcayan Galatasaray, Trabzon’dan dört gol yerken, Abdülkerim Bardakcı içlerinde bulunan durumu “Bizim için bu skor utanç verici” diye özetledi. Transfere 70.17 milyon Euro harcayan Fenerbahçe de farksız değil. İsmail Kartal 4. kez gidip, 5. kez geldi. Devre arasına 6. sırada girdiler. 7. sırada ise ilk 6 haftada üç teknik direktör değiştiren Trabzonspor var.

TEK NAMAĞLUP PAŞA

Beşiktaş, milli araya kadar taraftarına umut veriyordu. Siyah-beyazlılar, Amed deplasmanına berabere kalsa lider olma ihtimali ile gitti. Sonuçta 3-2 yenilip hem liderliği kaybettiler hem de milli araya 3. sırada girdiler. Ligin sürprizi kuşkusuz lider Amed. Hayal kırıklığı ise küme düşme hattına inen Samsun ve Göztepe oldu. Kasımpaşa’nın ligdeki tek namağlup takım olması da ayrıca çok çarpıcı.