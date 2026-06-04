

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1 Haziran 2026 tarihli açıklamasında, 3 farklı siyah çay ürününde gıda mevzuatına aykırı şekilde boya kullanıldığı belirlendi.

Denetimler kapsamında, Dimsam Çay Gıda Mehmet Güven'e ait "Dimsam" markalı siyah çay ile Zengin Çay Ticaret-Ali Erkan Zengin tarafından piyasaya sunulan "Ayder Timya" ve "Çay Zamanı" markalı siyah çayların analizlerinde, gıdalarda kullanımına izin verilmeyen boya maddelerine rastlandı.

TÜM ÜRÜNLERİN ADRESİ AYNI İLÇEYE ÇIKIYOR

Bakanlığın paylaştığı bilgilerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise söz konusu ürünlerin üretim veya faaliyet adreslerinin tamamının Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunması oldu. Böylece aynı ilçeden çıkan üç farklı marka, uygunsuzluk nedeniyle resmi kayıtlara geçti.

TEKKEKÖY DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Tekkeköy ilçesi, çayda tespit edilen yasaklı boya vakalarıyla ilk kez gündeme gelmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 12 Mart 2026 tarihinde yayımladığı önceki denetim listesinde de, Tirebolu Çaysan Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürettiği "Elmas Gold" markalı siyah çayda aynı uygunsuzluk tespit edilmişti.

Bu son açıklamayla birlikte, yaklaşık üç aylık dönemde aynı ilçeyle bağlantılı dört farklı çay markası, boya tespiti nedeniyle bakanlığın ifşa listesinde yer aldı.

İFŞA EDİLEN MARKALAR HANGİLERİ?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1 Haziran 2026 tarihli duyurusunda yer alan ürünler şunlar:

Dimsam Çay Gıda Mehmet Güven – Dimsam Siyah Çay

Zengin Çay Ticaret-Ali Erkan Zengin – Ayder Timya Siyah Çay

Zengin Çay Ticaret-Ali Erkan Zengin – Çay Zamanı Siyah Çay

Daha önce yayımlanan listede yer alan ürün ise:

Tirebolu Çaysan Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Elmas Gold Siyah Çay