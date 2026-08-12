İngiltere'de hanelere dikkat çeken bir tasarruf önerisi geldi. British Gas, duşta geçirilen süreyi 10 dakikadan 4 dakikaya indirmenin yıllık enerji giderlerinde önemli bir düşüş sağlayabileceğini açıkladı.

Enerji şirketine göre duş süresini yalnızca birkaç dakika kısaltmak, yılda 70 sterline (4.523 TL) kadar tasarruf sağlayabilir. Önerinin temelinde ise yalnızca daha az su kullanmak değil, suyu ısıtmak için harcanan enerjiyi azaltmak bulunuyor.

Duşu 4 dakikaya indirmek ne kadar tasarruf sağlıyor?

British Gas, duş süresinin 4 dakikaya düşürülmesi halinde yılda 70 sterline kadar tasarruf edilebileceğini belirtiyor.

Araştırmalar, insanların duşta 10 dakikaya kadar zaman geçirebildiğini gösteriyor. Bu sürenin birkaç dakika azaltılması bile hem tüketilen suyu hem de suyu ısıtmak için kullanılan enerjiyi düşürebiliyor.

Energy Saving Trust ise daha farklı bir hesaplama yapıyor. Kuruma göre duş süresini 4 dakikayla sınırlandırmak, bir hanenin yılda yaklaşık 17 bin litre su tasarruf etmesini sağlayabilir. Bunun enerji faturalarına yansıyan karşılığının ise yaklaşık 45 sterlin (yaklaşık 3 bin TL) olabileceği belirtiliyor.

Kurum, daha kısa duşun yalnızca giderden akan su miktarını azaltmadığını, aynı zamanda suyu ısıtmak için gereken enerjiyi de düşürdüğünü vurguluyor.

Faturayı düşürmenin yolu sadece duş süresi değil

Enerji şirketlerinin önerileri duşla sınırlı değil. Evdeki ısı kaybını azaltmak da kış aylarında faturaların kontrol altında tutulmasında önemli bir yöntem olarak gösteriliyor.

Kapı ve pencere çevresindeki boşluklar ile bacalardan gelen hava akımları, evin içerisindeki sıcaklığın daha hızlı düşmesine neden olabiliyor. Bu da ısınma ihtiyacını artırarak enerji tüketimini yükseltebiliyor.

British Gas, ısı kaybını azaltmak için kapı ve pencerelerin çevresindeki hava kaçaklarının kapatılmasını, soğuk havalarda ise panjur ve perdelerin kapalı tutulmasını öneriyor.

Evinizde ısının nereden kaçtığını kamera gösteriyor

Isı kaybını tespit etmek için termal kameralar da kullanılabiliyor. Bu kameralar yüzeylerdeki sıcaklık farklarını göstererek pencere, kapı ve süpürgelik gibi bölgelerdeki ısı kayıplarının fark edilmesini kolaylaştırıyor.

Bazı yerel yönetimler termal kameraları ücretsiz olarak kullanıma sunarken, enerji şirketleri de müşterilerine benzer imkanlar sağlayabiliyor.

British Gas müşterileri, termal görüntüleme içeren ev kontrollerinden yararlanabiliyor. Octopus Energy ise geçmişte müşterilerine termal kameraları ücretsiz olarak ödünç verdiği bir program yürüttü. Şirket, bu uygulama kapsamında yaklaşık 5 bin müşteriye kamera gönderildiğini açıkladı.

Daha büyük tasarruf için yalıtım da önemli

Evindeki enerji kaybını daha kapsamlı şekilde tespit etmek isteyenler profesyonel ısı yalıtım incelemelerine de başvurabiliyor. Bu incelemelerin maliyeti evin büyüklüğüne göre yüzlerce sterline çıkabiliyor.

Uzmanların önerileri ortak bir noktada birleşiyor: Enerji faturalarını düşürmek için yalnızca daha az ısınmak değil, evdeki ısının kaçmasını önlemek de gerekiyor.

Bu nedenle birkaç dakikalık daha kısa duş, kapı ve pencere çevresindeki hava kaçaklarının kapatılması ve ısı kaybının tespit edilmesi gibi küçük değişiklikler, enerji tüketimini azaltmanın yolları arasında gösteriliyor.