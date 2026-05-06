Çinli otomotiv devi Geely’nin bünyesinde faaliyet gösteren Lynk & Co, elektrikli sedan pazarına damga vurmaya hazırlanan yeni modeli "10"un seri üretimine başladı.

Zhejiang eyaletindeki Meishan fabrikasında hattan indirilen model, özellikle BYD’nin batarya teknolojilerine meydan okuyan ultra hızlı şarj kabiliyetiyle sektörde yeni bir standart belirliyor.

ŞARJ SÜRESİNDE DEVRİM YARATACAK

Lynk & Co 10’un en çarpıcı özelliği olan 900V yüksek voltaj mimarisi, elektrikli araç kullanıcılarının en büyük çekincesi olan şarj süresini minimuma indiriyor.

V4 hızlı şarj teknolojisiyle donatılan 95 kWsa bataryalı versiyonlar, yüzde 10’dan yüzde 70 doluluk seviyesine sadece 4 dakika 22 saniyede ulaşabiliyor. Saniyede yaklaşık 2 kilometre menzil kazanabilen araç, bu performansıyla mevcut rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

ÜÇ AYRI VERSİYONLA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Yeni model, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik üç ayrı versiyonla piyasaya sürülecek. Giriş seviyesinde 300 kW (402 hp) güç ve 701 km menzil sunan arkadan itişli model yer alırken, orta segmentte 370 kW (496 hp) güç ve 816 km menzil kapasitesi öne çıkıyor.

Serinin en güçlü versiyonu ise çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle toplam 680 kW (912 hp) güç üretiyor. Bu üst donanım paketi, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,2 saniyede çıkabiliyor.

FİYATI BELLİ OLDU

5 metreyi aşan uzunluğu ve 3 metrelik aks mesafesiyle geniş bir iç hacim vadeden otomobil; 15,4 inç multimedya ekranı, head-up display ve 12,3 inçlik dijital gösterge paneli gibi modern teknolojileri standart olarak sunuyor. Çin pazarında yaklaşık 30 bin 700 ile 38 bin dolar bandında bir fiyatla rekabete girecek olan modelin, Xiaomi SU7 ve SAIC Z7 gibi güçlü rakipler karşısındaki performansı merakla bekleniyor.