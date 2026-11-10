AKP iktidarının enflasyonla mücadele adı altında uyguladığı politikalar, eriyen ücretlerle geçinmeye çalışanları da artan maliyet ve borç yükü altında ezilen esnafı da çıkmaza sürükledi.

Yılın ilk 9 ayında 93 bin 95 esnaf, iş yerinin kapısına kilit vurdu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’na göre kapanan iş yeri sayısı 2025 Ocak-Eylül’e kıyasla yüzde 11.8 arttı. 2026’nın 9 ayına ilişkin veriler, ayda 10 bin 344, günde 341, saatte 14 ve her 4 dakikada bir esnafın kepenk indirmek zorunda kaldığını gözler önüne serdi.

‘İKTİDARDAN MASALLAR’

YENİ Parti Milletvekili Bekir Başevirgen, “Yanlış ekonomi politikaları, enflasyon ve artan maliyetler esnafı esir aldı. Esnaf siftah yapamıyor, borcunu ve kirasını ödeyemiyor, iktidar ise masal anlatıyor” dedi. 2025 Ocak-Eylül’de 83 bin 302 iş yerinin kapandığını anımsatan Başevirgen, bir yılda iş yerini kapatan esnaf sayısında

9 bin 793 artış yaşandığını söyledi. Başevirgen, “Her kapanan dükkanın arkasında yılların emeği, geçim mücadelesi veren bir aile, borçlar ve yarım kalan hayaller var. Esnaf evine ekmek götüremez hale geldi” diye konuştu.

Bedeli alın teri ile geçinenler ödüyor

YENİ Partili Bekir Başevirgen, “İktidarın ekonomi politikalarının bedelini alın teriyle geçinen insanlar ödüyor. Esnafı borçla yaşamaya, sonunda da dükkanını kapatmaya mahkum. İktidarın kara düzeni değişecek” dedi.