Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan yapımların reyting sonuçları açıklandı. Altı Üstü İstanbul ile Uzak Şehir arasındaki rekabet gecenin öne çıkan başlığı oldu. İki dizi, farklı izleyici kategorilerinde zirve mücadelesi verirken Evlilik Güzeldir ve Sevdam Karadeniz de reyting listelerinde kendilerine yer buldu.

Total kategorisinde zirve yarışı nefes kesti. Altı Üstü İstanbul 7,47 reytingle ilk sırada yer alırken Uzak Şehir 7,45 reytingle rakibini çok küçük bir farkla takip etti.

TOTAL VE ABC1 KATEGORİLERİNDE ZİRVE ALTı ÜSTÜ İSTANBUL'UN

19 Ekim 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçlarına göre ATV'de yayınlanan Altı Üstü İstanbul, Total ve ABC1 kategorilerinde ilk sıraya yerleşti. Kanal D'nin dizisi Uzak Şehir ise her iki kategoride de ikinci sırada yer aldı.

Total sıralamasında Evlilik Güzeldir 14'üncü, Sevdam Karadeniz ise 17'nci oldu. ABC1 kategorisinde Evlilik Güzeldir 10'uncu sıraya yerleşirken Sevdam Karadeniz 16'ncı sırada yer aldı.

AB KATEGORİSİNDE BİRİNCİ UZAK ŞEHİR

AB izleyici kategorisinde ise zirvenin sahibi Uzak Şehir oldu. Altı Üstü İstanbul ikinci sırada yer alırken Evlilik Güzeldir dördüncü, Sevdam Karadeniz ise 21'inci sırada günü tamamladı.