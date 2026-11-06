ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan 43 yaşındaki Jessica Vincent, Haziran 2023'te Richmond yakınlarında bulunan bir ikinci el mağazasını gezerken dikkatini çeken cam vazoyu yalnızca 3,99 dolara (yaklaşık 200 TL) satın aldı.

Evinde dekoratif bir eşya olarak kullanmayı planladığı vazonun aslında milyonlarca lira değerinde olduğunu ise daha sonra öğrendi.

VAZONUN ALTINDAKİ İKİ YAZI DİKKATİNİ ÇEKTİ

Vincent'ın satın aldığı şişe biçimindeki cam vazo, su yeşili ve ametist moru tonlarındaki sarmal desenleriyle öne çıkıyordu. Eşyanın tabanında yer alan “Murano” ve “Italia” ifadeleri ise dikkatini çekti.

Yapılan incelemeler sonucunda vazonun, İtalyan mimar ve tasarımcı Carlo Scarpa tarafından 1942 yılında tasarlanan Pennellate koleksiyonunun bir parçası olduğu tespit edildi.

Üretim sürecinin oldukça zor olduğu belirtilen koleksiyondan günümüze yalnızca az sayıda örneğin ulaşabildiği biliniyor.

107 BİN DOLARA ALICI BULDU

Değerli olduğu belirlenen vazo, 13 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen açık artırmada satışa çıkarıldı. Kimliğini açıklamak istemeyen Avrupalı bir koleksiyoncu, vazo için 107 bin 100 dolar (yaklaşık 5 milyon 287 bin TL) ödedi.

Müzayede kesintileri düşüldükten sonra Jessica Vincent'ın hesabına yaklaşık 83 bin 500 dolar geçti.

Vincent, elde ettiği gelirin önemli bir kısmını satın aldığı eski çiftlik evinin ısıtma ve havalandırma sistemlerini yenilemek için harcamayı planladığını söyledi. Değerli vazonun gelecekte bir müzede sergilenmesini umduğunu da dile getirdi.