iPhone kullanıcıları, takvim uygulamasında 1582 yılının ekim ayında 10 günlük bir boşluk olduğunu fark edince sosyal medya adeta çalkalandı. 4 Ekim'den sonra doğrudan 15 Ekim'e geçildiğini gören kullanıcılar, bu 'kayıp günlerin' sırrını çözmek için yorumlarda birbirinden ilginç teoriler ortaya attı.

Ancak olayın arkasında ne Apple'ın bir yazılım hatası ne de teknolojiyle ilgili gizli bir senaryo var. Cevap, doğrudan tarihin içinde saklı...

TARİHTEN SİLİNEN 10 GÜN

1582 yılında Katolik Kilisesi, Jülyen takviminden Gregoryen takvime geçilmesine karar verdi. Bu geçiş sırasında, takvimle mevsimlerin uyumunu yeniden sağlamak adına 10 gün resmen silindi. 4 Ekim 1582 gecesi uyuyan insanlar, 15 Ekim 1582 sabahına uyandı...

Bu değişimin temel nedeni, Jülyen takviminin güneş yılına göre yaklaşık 11 dakikalık bir sapma içermesiydi. Yüzyıllar içinde bu fark büyüyerek, Paskalya gibi dini günlerin mevsimlerle olan ilişkisini bozdu. Papa XIII. Gregory bu sapmayı düzeltmek adına Gregoryen takvimi yürürlüğe soktu ve böylece 10 gün "yok" sayıldı.

NEDEN EKİM AYI SEÇİLDİ?

Silinecek günlerin ekim ayında olması tesadüf değil. Hristiyan takvimine göre bu dönemde önemli bir dini gün bulunmuyordu. Aziz Francis'in yortu günü olan 4 Ekim'in hemen ardından yeni takvime geçildi ve böylece 5-14 Ekim tarihleri arasında geçen 10 gün tarihten tamamen çıkarıldı.

Bugün iPhone da dahil olmak üzere dijital sistemlerin çoğu bu tarihsel gerçekliği takvim hesaplamalarına dahil ediyor. Bu yüzden 1582 yılına ait takvimlerde 4 Ekim'den sonra doğrudan 15 Ekim'e geçiş görülüyor. Yani bu günler, gerçekten var olmadı.